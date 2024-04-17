На саммите ЕС лидеры стран обсудят мировые войны: в Politico раскрыли детали

Лидеры 27 стран попытаются убедить Израиль не развязывать полномасштабную ближневосточную войну.

https://glavred.info/politics/na-samiti-yes-lideri-krajin-obgovoryat-svitovi-viyni-u-politico-rozkrili-metu-10558526.html Ссылка скопирована

На саммите ЕС будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Стратком ВСУ

На саммите лидеров стран Европейского союза два мировых конфликта будут соревноваться за внимание - войны в Украине и на Ближнем Востоке. Западные эксперты считают, что вероятно, больше внимания будет уделять конфликт на Ближнем Востоке, чем Украина.

ЕС, похоже, намерен пройти через дипломатические процедуры, чтобы показаться глобальной державой, которая может пошатнуть печально известного упрямого премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает издание Politico.

Лидеры 27 стран попытаются убедить Израиль не развязывать полномасштабную ближневосточную войну, напав на Иран, обратятся с просьбой избежать еще большего пожара в Ливане, а некоторые европейские страны будут настаивать на введении еще больших санкций против Ирана.

видео дня

Согласно проекту выводов Совета ЕС, они призовут "все стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут усилить напряженность в регионе". Это не заставит дрожать ни израильтян, ни иранцев.

Если у какой-либо страны ЕС и есть скромные рычаги влияния, то это Франция, которая присоединилась к США и Великобритании, чтобы помочь противостоять иранскому шквалу из 300 беспилотников и ракет, выпущенных в субботу. Преимущество Парижа в том, что он является частью антииранской коалиции, заключается в попытке сдержать израильских ястребов, но нет никаких сомнений в том, что именно послание президента США Джо Байдена действительно имеет значение.

Вступление Украины в Европейский Союз Отношения Украина-ЕС - это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия. ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками конфедерации, в который входят 27 европейских государств. 24 февраля 2022 года началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.

Напомним, что Украина может недополучить военную помощь от ЕС. Украина рискует недополучить необходимое оружие от Евросоюза несмотря на то, что западные партнеры имеют возможность восполнить этот пробел в поставках.

Саммит ЕС не согласует покупку оружия Украины за счет российских денег. Использование доходов от арестованных российских денег в пользу Украины пользуется поддержкой среди правительств стран ЕС - но отнюдь не среди всех.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред