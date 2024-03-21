'Выглядит странно': у Зеленского сделали жесткое заявление о действиях ЕС - что известно

Подоляк отмечает, что несмотря на активные боевые действия и поддержку Украины, страны Евросоюза продолжают осуществлять торговлю с Россией.

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У Зеленского жестко раскритиковали действия стран Европы - что известно / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Спустя два года после вторжения России в Украину западные союзники Киева продолжают действовать в двух направлениях, даже в то время, когда Москва готовится к длительной и изнурительной войне. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию POLITICO.

"С одной стороны, вы союзник и должны помогать Украине в войне. С другой стороны, вы пытаетесь защитить свой рынок протекционистским способом", - отметил Подоляк.

В то же время, он подчеркнул, что разговоры о том, чтобы восстановить барьеры, которые были сняты с началом полномасштабного вторжения России, являются недостойными для союзников Украины. Он добавил, что страны Европы продолжают вести торговые отношения с РФ несмотря на боевые действия.

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"Для меня это выглядит странно. Вы одновременно финансируете оборону Украины, которая защищается от России. Ваши компании финансируют российский федеральный бюджет, 42% которого идет непосредственно на войну. Таким образом, вы одновременно и здесь, и там", - добавил Подоляк.

Он добавил, что Кремль готовится к длительному конфликту и пытается тянуть время, чтобы сделать войну дороже для западных стран и Украины.

"Россия заинтересована в длительной войне и в том, чтобы западные страны устали и сказали: "Все, давайте искать какое-то компромиссное решение". Но в этой войне нет компромиссного решения", - сказал он.

В то же время, советник главы Офиса президента разочарован инкрементализмом западных партнеров, особенно в вопросе поставок в Украину артиллерийских снарядов.

По его словам, из-за недостатка вооружения все больше украинцев будет гибнуть для удержания эффективной обороны.

"Это будет записано в истории, как одна нация, наиболее агрессивная и кровожадная, пришла и убила, потому что Запад не захотел дать дополнительные снаряды", - подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк выразил свою оптимистичную позицию относительно поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, несмотря на политические турбулентности перед важными президентскими выборами, где Джо Байден соревнуется с бывшим президентом Дональдом Трампом. Он уверен, что американские законодатели в конце концов будут понимать важность поддержки Украины.

"Инвестиции в Украину - это инвестиции в репутацию Америки, в ее доминирование, в ее право устанавливать глобальные правила и следить за тем, чтобы их не нарушали", - сказал он.

Он также не исключил возможности поставки Германией ракет дальнего радиуса действия "Таурус". Западные государства должны осознать, что эта война касается не только Украины, сказал Подоляк.

"Это война за правила, по которым будете жить вы, будем жить мы, будет жить Россия", - добавил он. "Если Россия не проиграет, то правила будут немного другими. Автократия, насилие - это будут доминирующие формы внешнеполитических проявлений", - резюмировал он.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Военная помощь для Украины

Приоритетом для Конгресса США является согласование бюджета правительства на 2024 год, и этот вопрос почти решен, поэтому пакет помощи для Украины будет принят в ближайшее время. Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, обещая не затягивать с международными вопросами.

Лидеры Европейского союза планируют обсудить в четверг, 21 марта, план использования десятков миллиардов евро прибыли от замороженных российских финансовых активов на закупку оружия для Украины, однако быстрое принятие окончательного решения маловероятно. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Нидерланды планируют выделить более 150 миллионов евро на закупку боеприпасов и 200 миллионов евро на беспилотники для Украины. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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