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"Они хотели прорвать воздушную оборону Киева": эксперт прокомментировал атаку РФ

Елизавета Бельмас
21 марта 2024, 11:06
Оккупанты атаковали столицу Украины впервые за долгое время.
Они хотели прорвать воздушную оборону Киева
Они хотели прорвать воздушную оборону Киева / коллаж: Главред, фото: КОП

Сегодня утром, 21 марта, российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Киеву. ВОенный обозреватель Денис Попович проанализировал особенность атаки в эфире RadioNV.

По словам эксперта, перерыв в 44 дня между ракетными атаками может свидетельствовать о чем угодно. И о сборе информации, и о накоплении ракет, и по другим неизвестным соображениям.

Попович утверждает, что мотивацию вражеской армии понять и предсказать достаточно трудно, однако есть нюанс, который имеет значение - это маневры ракет во время новой атаки.

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Эксперт считает, что оккупанты пытались раскрыть нашу систему ПВО.

"Тот факт, что они сразу ударили с разных сторон по Киеву, свидетельствует о том, что они хотели прорвать противовоздушную оборону Киева, рассчитывая на то, что у нас есть недостаток зенитных ракет. Помните, были сообщения в иностранной прессе, что до конца марта они должны закончиться? Были такие опасения. Они хотели, очевидно, ударить с разных сторон по Киеву, чтобы достичь максимального успеха, на это рассчитывали".

Что известно о ракете "Кинжал"

Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

Атака на Киев

Как сообщал Главред, рано утром 21 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Украине. В Киеве прогремели сильные взрывы. В администрации города сообщили о работе ПВО. Тем временем в Воздушных силах отметили о том, что враг запускает по Киеву аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Взрывы прогремели в Подольском, Шевченковском и Святошинском районах города. Силы ПВО сбили три десятка ракет в Киевской области. В ГСЧС и МВД Украины рассказали о последствиях атаки.

Также, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередную ракетную атаку страны-агрессора по Киеву на своем канале в Telegram.

"Новая российская ракетная атака против Киева. Более 30 ракет сбито, в том числе аэробаллистическая. Пострадали люди. Всем оказывается необходимая помощь".

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