"Была у ребенка паника": пострадавшие киевляне рассказали о ракетном ударе РФ

Ранее стало известно о 13 раненых из-за массированной ракетной атаки Киева: шести в Святошинском районе и семи в Шевченковском.

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Ракетный удар по Киеву РФ 21 марта / коллаж Главред, фото КГВА

Продолжают поступать все новые и новые сведения о том, как пострадали люди в результате атаки по Киеву страной-агрессором РФ ранним утром 21 марта.

Как уточнили в КГВА, что двое госпитализированных – это 11-летняя девочка и 38-летний мужчина.

Ранее сообщалось о 13 раненых из-за массированной ракетной атаки Киева: шести в Святошинском районе и семи в Шевченковском. Четырех человек госпитализировали, сообщил спикер КГВА Сергей Попко.

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"В момент взрыва пребывали непосредственно в квартире. Не пострадали только чудом. Собирались в укрытие – после сообщения о том, что ракеты движутся на Киев ‒ но перед выходом из квартиры случился прилет […] Была у ребенка немножко паника, но мы потом пошли в метро и там были до отбоя тревоги", – рассказал журналистам киевлянин Юрий, отец 2-х летнего сынишки.

"Я была в квартире – от первого взрыва открылась балконная дверь. Я подошла ее закрыть ‒ и в этот момент случился второй взрыв. Дверь отлетела и привалила меня. Стекла в окнах все повыбивало. Балкон полностью разбитый и окно полностью разбитою" ‒ рассказала друга пострадавшая.

Что известно о ракете "Кинжал" Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

Ракетный удар по Киеву 21 марта

В Украине в ночь на 21 марта объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили, что оккупанты подняли в небо 11 бортов ТУ-95МС в районе Астрахани. Был зафиксированы запуски крылатых ракет с территории РФ.

В Воздушных силах отметили также, что враг запускает по Киеву аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что в ночь на 21 марта 2024 года противник атаковал Украину двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков – Волгодонск, Энгельс).

"Ракеты заходили с севера, основное направление удара – Киев", - говорится в сообщении.

"В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области", - написал Олещук.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередную ракетную атаку страны-агрессора по Киеву на своем канале в Telegram.

"Новая российская ракетная атака против Киева. Более 30 ракет сбито, в том числе аэробаллистическая. Пострадали люди. Всем оказывается необходимая помощь. Ежедневно, каждую ночь такой террор. Мировое единство способно его останавливать, когда помогает нам системами ПВО. Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы обойти защиту "Петриотов" и других ведущих мировых систем", ‒ сказал он.

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