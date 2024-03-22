'Есть договоренность': Стефанишина призналась, когда начнутся переговоры Украины и ЕС

Украина имеет джентльменскую договоренность среди абсолютного большинства стран ЕС о том, когда начнутся переговоры о вступлении в Евросоюз.

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Стефанишина анонсировала старт переговоров о членстве Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Украина имеет договоренность с ЕС, по которой переговоры о вступлении начнутся в июне. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на "Киевском форуме безопасности".

"Мы не видели преград, чтобы в марте уже утвердить переговорную рамку. Это дало бы юридические основания двигаться более оперативно дальше. Но стартуют европейские выборы и мы имеем джентльменскую договоренность среди абсолютного большинства стран ЕС, что и межправительственная конференция, и сама переговорная рамка будут утверждены в июне", - отметила Стефанишина.

По ее словам, в четверг состоялось заседание Евросовета. На заседании министры по европейским делам получили инструкции о том, чтобы успеть начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне.

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"Я достаточно спокойно себя чувствую. Президент не разделяет моего спокойствия, поэтому в таком эмоциональном балансе я уверена, что будем иметь решение на июнь", - добавила она.

Также вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины отметила, что в июне Украина и ЕС начнут планирование адаптации украинского законодательства к стандартам Европейского Союза.

Вступление Украины в Европейский Союз Отношения Украина-ЕС - это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия. ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками конфедерации, в который входят 27 европейских государств. 24 февраля 2022 года началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 14 декабря на саммите в Брюсселе лидеры Европейского Союза поддержали рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

Также президент Европейского совета Шарль Мишель объявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в марте 2024 года. Он подчеркнул, что это решение является сильным политическим сигналом и важным шагом для Украины и ЕС.

Как сообщал Главред, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговорная рамка по вступлению Украины в ЕС "вряд ли будет готова" до начала выборов в Евросоюзе, которые должны состояться в июне. Но позже она заверила, что переговорную рамку для вступления Украины в ЕС предоставят в марте этого года.

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