ЕС выделит 9 млрд долларов до конца марта: в Раде сделали заявление

До конца марта Украина получит около 9 млрд долларов США помощи от разных международных партнеров, заявила нардеп Роксолана Пидласа.

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Как говорит нардеп Роксолана Пидласа , Евросоюз уже выделил первые 4,5 млрд евро / коллаж Главред, фото УНИАН

До конца марта 2024 года Украина получит около 9 млрд долларов США помощи от разных международных партнеров. Об этом сказала народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, сообщается на сайте парламента.

Как говорит нардепка, Евросоюз уже выделил первые 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility ‒ как первое переходное финансирование без выполнения каких-либо условий для поддержки нашей макрофинансовой стабильности и выполнения обязательств перед украинцами. И планируется, что эти деньги пойдут на все невоенные расходы.

"В этом квартале, который финансово был самым трудным за все время полномасштабного вторжения, не было существенных задержек. Так что, когда у нас поступает уже в конце марта около 9 млрд долларов помощи от разных международных партнеров, можно точно говорить, что ситуация будет стабильной", — заявила депутат.

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Конфискованные активы РФ Группа Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) по требованию руководства Большой Семерки делала мепинг активов. В сентябре 2023 года они написали, что они насчитали $280 млрд конфискованных активов. Однако были оценки и в $370 млрд. Эти оценки включали, как суверенные активы Центробанка РФ, так и обездвиженные деньги российских предприятий и олигархов, которые находятся под западными санкциями.

Передача Украине замороженных активов РФ

22 января министры иностранных дел Европейского Союза приняли решение о налоге на замороженные российские активы, который собираются направлять на финпомощь Украине через специальный фонд.

12 февраля Совет ЕС принял решение по регулированию будущего механизма по использованию доходов от замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

Соединенные Штаты Америки переведут Эстонии около 500 тысяч долларов конфискованных российских активов на пользу Украины. Этот перевод станет первым переводом российских конфискованных активов через третью страну для помощи Украине. Об этом сообщили в министерствах юстиции США и Эстонии.

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