Там РФ делает ТУ-22М, из которых бьет по Украине: ГУР ударило по заводу в Татарстане

Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины рано утром в среду, 17 апреля, атаковали авиационный завод в Татарстане. Удар был нанесен по предприятию, где российские оккупанты производят и ремонтируют свои бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах, взрыв на авиазаводе имени Горбунова в Казани прогремел 17 апреля примерно в 10 часов утра (по Киеву).
Местные средства массовой информации и пользователи социальных сетей рассказали, что перед взрывами сработала сирена воздушной тревоги в районе завода. В то же время началась эвакуация работников предприятия.
Смотрите видео с авиазавода в Казани, где произошел взрыв:
В трех городах России не работают аэропорты
В Росавиации сказали, что аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно прекратили принимать и отправлять самолеты.
Чем важен РФ завод Горбунова в Казани
Казанское авиационное производственное промышленное объединение имени С. П. Горбунова – авиационное предприятие РФ, которое находится на балансе холдинга КБ Туполева.
На заводе в Казани организованы производство и ремонт военных самолетов ВКС РФ, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М. Оккупанты из этих самолетов запускают ракеты по территории Украины.
Что такое самолет Ту-22М
Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".
Атака дронов на НПЗ в Татарстане – главные новости:
2 апреля дроны атаковали завод в Татарстане за более 1000 км от Украины. Взрывы прогремели на нефтеперерабатывающем предприятии Елаз-Нефтепродукт в городе Елабуга. Позже появилась информация, что дроны ГУР атаковали предприятие по сборке беспилотников Shahed.
В ISW оценили последствия ударов по Татарстану: американские аналитики акцентировали внимание на том, что ситуация может указывать на появление у армии Украины новых способностей наносить удары вглубь тыла РФ.
"ISW продолжает оценивать, что такие украинские удары являются необходимым компонентом кампании Украины по использованию асимметричных средств для деградации отраслей, которые обеспечивают и поддерживают российскую армию", - подчеркнули аналитики.
Другие новости:
- РФ запустила ракеты по Кропивницкому: раздались мощные взрывы
- В Крыму прогремели взрывы: в Джанкое горит военный аэродром - СМИ
- В Одессе прогремели взрывы: оккупанты атаковали инфраструктуру
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред