Там РФ делает ТУ-22М, из которых бьет по Украине: ГУР ударило по заводу в Татарстане

Беспилотники военной разведки Украины ударили по авиационному заводу имени Горбунова в Казани, Татарстане – взрывы на объекте прогремели утром, 17 апреля.

https://glavred.info/world/drony-gur-udarili-po-zavodu-v-tatarstane-gde-delayut-tu-22m-i-tu-160m-smi-10558520.html Ссылка скопирована

На авиазаводе в Татарстане прогремел взрыв, работников предприятия эвакуировали / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины рано утром в среду, 17 апреля, атаковали авиационный завод в Татарстане. Удар был нанесен по предприятию, где российские оккупанты производят и ремонтируют свои бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах, взрыв на авиазаводе имени Горбунова в Казани прогремел 17 апреля примерно в 10 часов утра (по Киеву).

Местные средства массовой информации и пользователи социальных сетей рассказали, что перед взрывами сработала сирена воздушной тревоги в районе завода. В то же время началась эвакуация работников предприятия.

видео дня

Смотрите видео с авиазавода в Казани, где произошел взрыв:

На предприятии в Казани оккупанты производят и ремонтируют свою стратегическую авиацию / Скриншот Главред

В трех городах России не работают аэропорты

В Росавиации сказали, что аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно прекратили принимать и отправлять самолеты.

Чем важен РФ завод Горбунова в Казани

Казанское авиационное производственное промышленное объединение имени С. П. Горбунова – авиационное предприятие РФ, которое находится на балансе холдинга КБ Туполева.

На заводе в Казани организованы производство и ремонт военных самолетов ВКС РФ, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М. Оккупанты из этих самолетов запускают ракеты по территории Украины.

Что такое самолет Ту-22М Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".

Атака дронов на НПЗ в Татарстане – главные новости:

2 апреля дроны атаковали завод в Татарстане за более 1000 км от Украины. Взрывы прогремели на нефтеперерабатывающем предприятии Елаз-Нефтепродукт в городе Елабуга. Позже появилась информация, что дроны ГУР атаковали предприятие по сборке беспилотников Shahed.

В ISW оценили последствия ударов по Татарстану: американские аналитики акцентировали внимание на том, что ситуация может указывать на появление у армии Украины новых способностей наносить удары вглубь тыла РФ.

"ISW продолжает оценивать, что такие украинские удары являются необходимым компонентом кампании Украины по использованию асимметричных средств для деградации отраслей, которые обеспечивают и поддерживают российскую армию", - подчеркнули аналитики.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред