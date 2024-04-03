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"Существенный перелом" для Украины: в ISW оценили последствия ударов по Татарстану

Юрий Берендий
3 апреля 2024, 09:57обновлено 3 апреля, 10:33
По данным ISW, удары беспилотниками по объектам в Татарстане может свидетельствовать о существенном переломе в способности Украины наносить удары по тылу РФ.
'Существенный перелом' для Украины: в ISW оценили последствия ударов по Татарстану
В ISW указали на важный нюанс ударов по Татарстану / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Атаки на заводы в Татарстане являются значительным шагом в продемонстрированной Украиной способности наносить удары на большие расстояния вглубь российского тыла. Эти удары являются важной составляющей для поражения отраслей, обеспечивающих российскую армию. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украина атаковала с помощью неопределенных беспилотников большой дальности военные объекты и инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода в Республике Татарстан, расположенной в 1200 км от границы с Украиной.

2 апреля российские Telegram-каналы разместили видео, где показано, как три дрона атакуют территорию специальной экономической зоны "Алабуга" вблизи Елабуги, что вызвало мощный взрыв.

видео дня

Дополнительные видео с геолокацией от 2 апреля показывают, как беспилотники атакуют третий по величине нефтеперерабатывающий завод России "Танеко" в городе Нижнекамск (Татарстан). Российские источники утверждают, что их средства радиоэлектронной борьбы смогли подавить дрон, в результате чего он упал на инфраструктуру завода и вызвал пожар.

Агентство Reuters сообщило, что удар беспилотника по НПЗ "Танеко" направлен на основной нефтеперерабатывающий цех, который отвечает за около половины производственных мощностей завода.

Ответственность за дроновые удары взяли на себя Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны. Источники в ГУР сообщили, что удар по Елабуге значительно повредил производственные мощности "Шахедов".

Российские источники, в частности глава Татарстана Рустам Миниханов, отвергали, что удары привели к значительному ущербу заводу по производству беспилотников в "Алабуге" или НПЗ "Танеко".

По данным Reuters, постоянные атаки украинских дронов на российские НПЗ, в частности "Танеко", привели к остановке около 14% общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

В Институте изучения войны отметили, что удары 2 апреля - первые такого рода по Татарстану, и расстояние целей от украинских границ является существенным переломом в продемонстрированной Украиной способности наносить удары вглубь российского тыла.

"ISW продолжает оценивать, что такие украинские удары являются необходимым компонентом кампании Украины по использованию асимметричных средств для деградации отраслей, которые обеспечивают и поддерживают российскую армию", - указали аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Удары по российским НПЗ - последствия для России

Напомним, как ранее сообщал Главред, атака дроном нефтеперерабатывающего завода в Татарстане является совместной операцией Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны.

По данным Института изучения войны (ISW), российские оккупанты формируют мобильные огневые группы для уменьшения угрозы ударов украинских беспилотников, но им будет сложно использовать эту оборону в необходимом масштабе уже в ближайшем будущем.

В России признали, что из-за ударов дронов остановилась работа некоторых нефтеперерабатывающих заводов. В связи с этим российские "власти" проводят совещания с нефтяными компаниями для увеличения производства топлива и пересмотра графиков выполнения ремонтных работ.

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