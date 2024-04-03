Путин "прокололся" с заявлениями о теракте в "Крокусе": в ISW указали на противоречия

Российские власти проводят правоохранительные мероприятия против мигрантов, но в то же время намеренно безосновательно обвиняют в этом нападении Украину.

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Путин "прокололся" с заявлениями о теракте в "Крокусе"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Речь главы Кремля Владимира Путина во время заседания коллегии МВД России 2 апреля показала, насколько несогласованной является реакция страны-агрессора РФ на теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта.

Несогласованность в отношении этого теракта заключается в том, что российские власти проводят правоохранительные мероприятия против миграционных сообществ и в то же время намеренно безосновательно обвиняют в этом нападении Украину. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Путин во время речи сказал, что российские власти анализируют действия всех правоохранителей, управленческих, надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечают за концертный зал "Крокус Сити Холл", и указал, что российское МВД должно усилить меры безопасности в местах массового скопления людей.

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Российский диктатор прямо говорил, что МВД должно решить несколько нерешенных вопросов. Среди таких вопросов, в частности, реакция на экстремистские группы. Но в то же время глава Кремля и другие чиновники Кремля пытались координировать информационные операции, направленные на то, чтобы обвинить Украину и Запад в этом теракте, отмечают аналитики ISW.

Аналитики обратили внимание, что Путин еще высказывал предположения о возможных других бенефициарах нападения, которые российское МВД должно исследовать, но глава МВД России Владимир Колокольцев в дальнейшем продолжал безосновательно обвинять в нападении Украину. При этом Колокольцев изображал Украину потенциальной криминальной и террористической угрозой для РФ.

При этом аналитики обратили внимание, что РФ, параллельно с выдвижением обвинений для Украины, провела антитеррористическую операцию в Дагестане 31 марта и усилила меры против мигрантов из Центральной Азии в России. Это, по словам аналитиков, является дополнительным подтверждением того, что российские власти считают, что террористическая угроза исходит из Центральной Азии и России, а не из Украины.

Теракт в Крокус Сити Холл 23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести. Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

Крокус Сити Холл - теракт в ТЦ под Москвой 22 марта

Напомним, что 22 марта в Москве произошел кровавый теракт под Москвой. Неизвестные люди в камуфляже зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. По предварительным данным РФ, в результате этого погибли 139 человек, еще более сотни человек пострадали.

После этого ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины. О возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в РФ и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей.

В Центре противодействия дезинформации СНБО заявили, что теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали жестокие цели Кремля и заявили, что теракт организовали российские спецслужбы. В ГУР отметили, что цель этого теракта - оправдание еще более жестоких ударов по Украине и тотальной мобилизации в России. Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к этому.

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