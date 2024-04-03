УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение, есть риск цунами

Анна Ярославская
3 апреля 2024, 09:24
Люди оказались в ловушках после обрушения зданий. По меньшей мере 4 человека погибли, еще 97 - пострадали.
Землетрясение на Тайване
3 апреля вблизи Тайваня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 балла / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Утром 3 апреля на Тайване произошла серия землетрясений. Они стали самыми сильными за последние 25 лет. По меньшей мере 4 человека погибли, еще 97 - пострадали.

Землетрясение случилось в 07:58 утра по местному времени. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения на Тайване составила 7,4 балла. Эпицентр находился в 18 км к югу от тайваньского города Хуалянь, передает CNN.

Землетрясение серьезно повредило основную автомагистраль вдоль восточного побережья страны. В Хуаляне много зданий рухнули. Сильные толчки ощущались в столице Тайбэе.

видео дня

По всему острову фиксируются отключения электричества и сбои интернета. Более 91 тысячи домохозяйств остались без электричества.

Много зданий рухнуло
Много зданий рухнуло / скриншот

Сообщается о по меньшей мере девяти камнепадах и оползнях на шоссе Сухуа. Дорога закрыта. Еще одна автомагистраль, соединяющая западное побережье с восточным Тайванем, также была повреждена камнепадом, по меньшей мере 12 автомобилей заблокированы, девять человек ранены.

По данным Тайваньского центрального командного центра по чрезвычайным ситуациям, люди оказались в ловушках после обрушения по меньшей мере 26 зданий. Есть сообщения о людях, которые заблокированы в семи зданиях.

Китайские государственные СМИ сообщили, что подземные толчки также ощущались в материковой провинции Фуцзянь на юго-востоке страны.

Землетрясение на Тайване
Землетрясение на Тайване / скриншот

"Землетрясение началось близко к суше, на малой глубине. Оно ощущалось на всем Тайване и соседних островах. Оно самое сильное за 25 лет", — заявил глава Тайбэйского Центра сейсмологии У Чиэнь Фу, передает ВВС.

По словам представителя Центрального метеорологического управления Тайваня, в 1999 году на острове произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла.Тогда погибло около 2400 человек, 50 тыс. зданий было повреждено.

Смотрите видео - На Тайване произошло мощное землетрясение:

Скриншот
Скриншот

В Японии заявили о риске цунами

В Японии и на Филиппинах было объявлено предупреждение о цунами.

Япония рекомендовала жителям прибрежной зоны южной префектуры Окинава эвакуироваться.

"Толчки могли сгенерировать волны высотой до 3 метров в некоторых районах префектуры Окинава, расположенной примерно в тысяче миль к югу от Токио", - пишут японские СМИ.

Людей призвали не приближаться к побережью и эвакуироваться в районы, расположенные на большей высоте.

Первое цунами высотой 30 см уже атаковало берег отдаленного острова Йонагуны, расположенный в 110 км от Тайваня. Власти Японии предупредили, что за ним могут последовать более высокие волны.

Отмечается, что землетрясение на Тайване сегодня - самое мощное за последнюю четверть века. В 1999 году на острове произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла. Тогда погибло около 2400 человек, 50 тыс. зданий было повреждено.

Землетрясение в Китае 2023

В декабре 2023 года на северо-западе Китая произошло сильное землетрясение. Сотни человек погибли и пострадали.

Сильные толчки магнитудой 6,2 произошли около полуночи в провинции Ганьсу и в соседней провинции Цинхай.

В результате землетрясения обрушены здания, повреждены объекты инфраструктуры. В некоторых районах было нарушено энерго- и водоснабжение.

Отметим, Китай расположен в регионе, который особенно подвержен землетрясениям. Там сходятся несколько тектонических плит — Евразийская, Индийская и Тихоокеанская.

Что такое землетрясение

Землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия.

Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли.

Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты.

Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тайвань землетрясение
Реклама

Главное за день

"Существенный перелом" для Украины: в ISW оценили последствия ударов по Татарстану

"Существенный перелом" для Украины: в ISW оценили последствия ударов по Татарстану

09:57 Украина
Россия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал Романенко

Россия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал Романенко

09:00 Интервью
РФ ночью атаковала 4 области дронами и одну – ракетами: детали

РФ ночью атаковала 4 области дронами и одну – ракетами: детали

08:10 Украина
Все главные новости

Популярное

Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца 16319

Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца

Мой пламенный привет : Максим Галкин показался в студии пропагандистского Первого канала 10338

"Мой пламенный привет": Максим Галкин показался в студии пропагандистского "Первого канала"

Хочет отобрать квартиру: Анастасия Волочкова воюет с родной дочерью 6109

Хочет отобрать квартиру: Анастасия Волочкова воюет с родной дочерью

Кому категорически нельзя ходить на кладбище: священник удивил ответом 4086

Кому "категорически нельзя" ходить на кладбище: священник удивил ответом

Последние новости

09:57

"Существенный перелом" для Украины: в ISW оценили последствия ударов по Татарстану

09:57

Уже у Путина на подписи: у Филиппа Киркорова начались серьезные проблемы

09:24

На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение, есть риск цунами

09:17

Путин "прокололся" с заявлениями о теракте в "Крокусе": в ISW указали на противоречия

09:00

Россия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал Романенко

Путин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - ЯгунПутин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - Ягун
08:57

"Последние выборы в истории": Трамп пригрозил концом США

08:40

Найти ошибку на картинке за 5 секунд сможет только гений: чрезвычайная оптическая иллюзия

08:32

Гороскоп на завтра 4 апреля 2024: Дев подведет желудок, Водолеи смогут все

08:10

РФ ночью атаковала 4 области дронами и одну – ракетами: детали

Реклама
08:10

Кто организовал бойню в Крокусе?мнение

07:38

Предприняты "безотлагательные меры": у Байдена сказали, как будут помогать ВСУ

07:00

Атака дронов на РФ: в Курске вспыхнул масштабный пожар

06:10

Статистика войны: как изменилась средняя продолжительность жизни украинцевмнение

05:55

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо найти за 8 секунд обезьяну

05:30

"Выход по сценарию Пригожина": эксперт ответил, досидит ли Путин в Кремле до 2030 года

05:00

Такого еще не было: ВСУ за месяц уничтожили почти 1000 артсистем

04:27

Может испортить блюдо: в чем разница между оливками и маслинами - знают не всеВидео

04:00

Джанабаева сняла обручальное кольцо и показалась в обнимку с неизвестным мужчиной

03:30

Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его

03:00

"Путин готов убивать": раскрыт сценарий атаки РФ и большой войны в Европе

Реклама
02:30

"РФ истощена": генерал рассказал, почему Путин с нетерпением ждет выборов в СШАВидео

02:00

Шэрон Стоун показала фанатам взрослого приемного сына

01:31

Вылезет быстро и будет крупной: чем накрыть редиску после посадки

00:33

"УССР со столицей в Харькове": генерал СБУ оценил новый "план" РоссииВидео

00:31

"Ситуация крайне тяжелая": В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭСВидео

02 апреля, вторник
23:52

Способна ли Россия наступать на Киев и Харьков: Ходжес дал оценку ситуации

23:51

Обрюзглого и старого Цекало подловили на фото с молодой женой

23:51

Только самый сообразительный догадается, где спрятана пила: загадка на 12 секунд

23:18

Штормить будет целых 8 дней: Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря

23:00

Спать меньше 7 часов опасно: ученые назвали неожиданные последствия

22:53

"Сделал это не со зла": Вакарчук извинился за свою политическую карьеру

22:47

Электронные повестки в кабинете военнообязанного: в Минобороны сделали заявление

21:50

НАТО хочет создать для Украины фонд на 100 миллиардов долларов - Bloomberg

21:16

"Все еще жив-здоров": Потапа "размазали" за шутку про смерть

21:11

С кем собралась воевать Беларусь: майор ВСУ раскрыл замысел заявления Лукашенко

21:10

"Это защита жизни": Зеленский жестко набросился на Запад из-за отсутствия помощи

21:09

Гороскоп на апрель 2024 для Водолеев: подарок, застолье и конфликтВидео

20:32

Ветки будут гнуться от плодов: топ-садовод рассказала, что добавить в компост

20:11

Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца

20:03

Вступление Украины в НАТО: в США раскрыли планы на июльский саммит Альянса

Реклама
19:42

Дожди с грозой и ветер 40 м/с: Украину атакует новый опасный шторм

19:26

Экс-банкир Николай Лагун хочет стать банкротом, НАБУ может предотвратить убытки для государства - СМИ

19:20

Кот подает тайные сигналы хозяевам: почему кошка резко перестала ходить в лотокВидео

19:10

Где пропали российские ракеты "Калибр"мнение

18:28

Настоящий Армагеддон: Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буряФото

18:16

Мобилизация с 25 лет, выплаты семьям погибших и электронный кабинет: Зеленский подписал законы

18:10

Хочет отобрать квартиру: Анастасия Волочкова воюет с родной дочерью

18:09

"Дети были в укрытии": РФ нанесла ракетный удар по Днепру - есть пострадавшиеФото

17:56

В Украине студентам официально разрешили выезжать за границу: что для этого нужно

17:56

РФ способна провести несколько масштабных атак: в ГУР назвали количество ракет

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять