На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение, есть риск цунами

Утром 3 апреля на Тайване произошла серия землетрясений. Они стали самыми сильными за последние 25 лет. По меньшей мере 4 человека погибли, еще 97 - пострадали.
Землетрясение случилось в 07:58 утра по местному времени. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения на Тайване составила 7,4 балла. Эпицентр находился в 18 км к югу от тайваньского города Хуалянь, передает CNN.
Землетрясение серьезно повредило основную автомагистраль вдоль восточного побережья страны. В Хуаляне много зданий рухнули. Сильные толчки ощущались в столице Тайбэе.
По всему острову фиксируются отключения электричества и сбои интернета. Более 91 тысячи домохозяйств остались без электричества.
Сообщается о по меньшей мере девяти камнепадах и оползнях на шоссе Сухуа. Дорога закрыта. Еще одна автомагистраль, соединяющая западное побережье с восточным Тайванем, также была повреждена камнепадом, по меньшей мере 12 автомобилей заблокированы, девять человек ранены.
По данным Тайваньского центрального командного центра по чрезвычайным ситуациям, люди оказались в ловушках после обрушения по меньшей мере 26 зданий. Есть сообщения о людях, которые заблокированы в семи зданиях.
Китайские государственные СМИ сообщили, что подземные толчки также ощущались в материковой провинции Фуцзянь на юго-востоке страны.
"Землетрясение началось близко к суше, на малой глубине. Оно ощущалось на всем Тайване и соседних островах. Оно самое сильное за 25 лет", — заявил глава Тайбэйского Центра сейсмологии У Чиэнь Фу, передает ВВС.
По словам представителя Центрального метеорологического управления Тайваня, в 1999 году на острове произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла.Тогда погибло около 2400 человек, 50 тыс. зданий было повреждено.
Смотрите видео - На Тайване произошло мощное землетрясение:
В Японии заявили о риске цунами
В Японии и на Филиппинах было объявлено предупреждение о цунами.
Япония рекомендовала жителям прибрежной зоны южной префектуры Окинава эвакуироваться.
"Толчки могли сгенерировать волны высотой до 3 метров в некоторых районах префектуры Окинава, расположенной примерно в тысяче миль к югу от Токио", - пишут японские СМИ.
Людей призвали не приближаться к побережью и эвакуироваться в районы, расположенные на большей высоте.
Первое цунами высотой 30 см уже атаковало берег отдаленного острова Йонагуны, расположенный в 110 км от Тайваня. Власти Японии предупредили, что за ним могут последовать более высокие волны.
Отмечается, что землетрясение на Тайване сегодня - самое мощное за последнюю четверть века. В 1999 году на острове произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла. Тогда погибло около 2400 человек, 50 тыс. зданий было повреждено.
Землетрясение в Китае 2023
В декабре 2023 года на северо-западе Китая произошло сильное землетрясение. Сотни человек погибли и пострадали.
Сильные толчки магнитудой 6,2 произошли около полуночи в провинции Ганьсу и в соседней провинции Цинхай.
В результате землетрясения обрушены здания, повреждены объекты инфраструктуры. В некоторых районах было нарушено энерго- и водоснабжение.
Отметим, Китай расположен в регионе, который особенно подвержен землетрясениям. Там сходятся несколько тектонических плит — Евразийская, Индийская и Тихоокеанская.
Что такое землетрясение
Землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия.
Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли.
Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты.
Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.
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