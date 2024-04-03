На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение, есть риск цунами

Люди оказались в ловушках после обрушения зданий. По меньшей мере 4 человека погибли, еще 97 - пострадали.

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3 апреля вблизи Тайваня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 балла / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Утром 3 апреля на Тайване произошла серия землетрясений. Они стали самыми сильными за последние 25 лет. По меньшей мере 4 человека погибли, еще 97 - пострадали.

Землетрясение случилось в 07:58 утра по местному времени. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения на Тайване составила 7,4 балла. Эпицентр находился в 18 км к югу от тайваньского города Хуалянь, передает CNN.

Землетрясение серьезно повредило основную автомагистраль вдоль восточного побережья страны. В Хуаляне много зданий рухнули. Сильные толчки ощущались в столице Тайбэе.

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По всему острову фиксируются отключения электричества и сбои интернета. Более 91 тысячи домохозяйств остались без электричества.

Много зданий рухнуло / скриншот

Сообщается о по меньшей мере девяти камнепадах и оползнях на шоссе Сухуа. Дорога закрыта. Еще одна автомагистраль, соединяющая западное побережье с восточным Тайванем, также была повреждена камнепадом, по меньшей мере 12 автомобилей заблокированы, девять человек ранены.

По данным Тайваньского центрального командного центра по чрезвычайным ситуациям, люди оказались в ловушках после обрушения по меньшей мере 26 зданий. Есть сообщения о людях, которые заблокированы в семи зданиях.

Китайские государственные СМИ сообщили, что подземные толчки также ощущались в материковой провинции Фуцзянь на юго-востоке страны.

Землетрясение на Тайване / скриншот

"Землетрясение началось близко к суше, на малой глубине. Оно ощущалось на всем Тайване и соседних островах. Оно самое сильное за 25 лет", — заявил глава Тайбэйского Центра сейсмологии У Чиэнь Фу, передает ВВС.

По словам представителя Центрального метеорологического управления Тайваня, в 1999 году на острове произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла.Тогда погибло около 2400 человек, 50 тыс. зданий было повреждено.

Смотрите видео - На Тайване произошло мощное землетрясение:

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В Японии заявили о риске цунами

В Японии и на Филиппинах было объявлено предупреждение о цунами.

Япония рекомендовала жителям прибрежной зоны южной префектуры Окинава эвакуироваться.

"Толчки могли сгенерировать волны высотой до 3 метров в некоторых районах префектуры Окинава, расположенной примерно в тысяче миль к югу от Токио", - пишут японские СМИ.

Людей призвали не приближаться к побережью и эвакуироваться в районы, расположенные на большей высоте.

Первое цунами высотой 30 см уже атаковало берег отдаленного острова Йонагуны, расположенный в 110 км от Тайваня. Власти Японии предупредили, что за ним могут последовать более высокие волны.

Отмечается, что землетрясение на Тайване сегодня - самое мощное за последнюю четверть века. В 1999 году на острове произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла. Тогда погибло около 2400 человек, 50 тыс. зданий было повреждено.

Землетрясение в Китае 2023

В декабре 2023 года на северо-западе Китая произошло сильное землетрясение. Сотни человек погибли и пострадали.

Сильные толчки магнитудой 6,2 произошли около полуночи в провинции Ганьсу и в соседней провинции Цинхай.

В результате землетрясения обрушены здания, повреждены объекты инфраструктуры. В некоторых районах было нарушено энерго- и водоснабжение.

Отметим, Китай расположен в регионе, который особенно подвержен землетрясениям. Там сходятся несколько тектонических плит — Евразийская, Индийская и Тихоокеанская.

Что такое землетрясение Землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия. Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты. Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.

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