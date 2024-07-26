Кто заказал Фарион: как будут рассматривать резонансное дело?

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Важно узнать, кто был заинтересован и кто на самом деле организовывал убийство Ирины Фарион.

Видеоблог Виталия Портникова.

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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