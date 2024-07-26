Альтернатива сделке с РФ: в ОП объяснили, как Украина может закончить войну

Подписание соглашения со страной-агрессором Россией означало бы подписание соглашения с дьяволом, говорит советник руководителя ОП. Однако есть альтернативный украинский вариант.

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Соглашение о мире с РФ не даст сейчас долгосрочных гарантий / Коллаж: Главред, фото: Михаил Подоляк

Многие страны-партнеры Украины говорят о возможности переговоров с агрессором РФ. Однако советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Associated Press называет такое развитие событий ничем иным, как возможностью для диктатора Путина выиграть время, чтобы укрепить свою армию и начать потенциально более насильственную главу в войне.

"Если вы хотите подписать соглашение с дьяволом, который потом затянет вас в ад, дерзайте. Вот что такое Россия", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах мирного соглашения для Киева.

Подоляк отмечает, что подписание чего-то с Россией, которая не проиграет войну и не будет нести юридическую ответственность за массовые преступления, будет означать лишь подписание билета на продолжение войны в новом масштабе и с другими действующими лицами.

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"Это взгляд, которого придерживается лагерь Зеленского и широко отражен среди украинцев. Но это также все больше сталкивается с давлением Запада, поскольку Киев продолжает сталкиваться с тяжелыми условиями на линии фронта против большей, лучше оснащенной армии Москвы, а также неопределенностью относительно уровня будущей политической поддержки со стороны ближайшего союзника Украины, США", - анализирует издание.

Несмотря на постоянные намеки на переговоры, Подоляк настаивает на том, что нынешнее соглашение только отложит усиление насилия. Зато Украина работает над окончанием войны путем установления прочного мира, что сможет обеспечить постоянное размывание военного потенциала РФ и предусматривает применение трех основных "инструментов": увеличение военной поддержки, эффективные экономические санкции и дипломатическое давление с целью изоляции России.

"Да, это может быть замораживание конфликта на определенное время. Но это означает, что РФ будет работать над своими ошибками и обновлять собственную армию... Страна-агрессор пришла на территорию Украины не для подписания мирного соглашения. Это чушь", - подытожил Подоляк.

Что известно о The Associated Press? Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, в частности с украинским национальным агентством УНИАН, пишет Википедия.

Переговоры о мире в Украине

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал мирный план, который должен "положить конец войне на правильных условиях для Украины и Запада".

В то же время председатель оборонного комитета немецкого Бундестага, член либеральной Свободной демократической партии Маркус Фабер прокомментировал возможность мирных переговоров с РФ. Он считает, что с диктатором Владимиром Путиным надо говорить, но только в Международном уголовном суде.

Ранее также в Чехии заявили, что мирные переговоры по войне в Украине невозможны без России и Китая. Пекин должен взять на себя большую ответственность за мир во всем мире на основе правил, а не на основе того, у кого большая армия или экономическая мощь.

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