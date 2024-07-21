Прекращение войны: Джонсон рассказал о плане, который может использовать Трамп

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал мирный план, который должен "положить конец войне на правильных условиях для Украины и Запада". Об этом он написал в своей колонке для издания Daily Mail.
"Я верю, что Трамп может положить ей (войне - ред.) конец - на правильных условиях для Украины и Запада. Я подчеркиваю, что не могу быть уверенным, что именно он сделает в случае избрания. Но это то, что он может сделать", - отметил Джонсон.
Джонсон подчеркнул, что первоочередной задачей является "укрепление руки Запада и укрепление Украины". По его мнению, Дональд Трамп, в случае избрания на новый президентский срок, мог бы просто сделать то, что для него естественно, а именно прекратить бюрократическую волокиту и проволочки; дать украинцам необходимые разрешения; а затем, когда Путин снова будет отброшен назад, он мог бы предложить соглашение.
Он также добавляет, что президент страны-агрессора России будет вынужден отступить по крайней мере до тех границ, которые были фактические на момент полномасштабного вторжения 2022 года. После этого остальная Украина должна быть признана свободной и имеющей право присоединиться к ЕС и НАТО.
"Украина сейчас имеет миллион людей с оружием, которые уже хорошо научились пользоваться техникой НАТО и представляют собой эффективную силу против России. Когда война закончится, нет никакой причины, почему бы украинским войскам не заменить часть из 70 000 американских военных, которые все еще находятся в Европе", - говорит Борис Джонсон.
По его словам, это позволит Трампу сэкономить деньги, вернуть своих военных домой, а европейцев подтолкнуть к тому, чтобы они выделяли больше на собственную оборону.
Британской политик также выразил уверенность, что диктатор Путин может заявить, что "специальная военная операция" - то есть вторжение - была успешной, и что он денацифицировал Украину. Для русскоязычных могут быть предусмотрены особые меры защиты.
"Прежде всего, с Трампом в Белом доме существует реальная перспектива определенного глобального сближения с Россией, а с Путиным - возвращение к временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО. Но есть только один способ достичь такого результата - через силу. Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться, и что советскую империю нельзя восстановить силой", - отметил Джонсон.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Позиция Трампа относительно войны в Украине - что известно
Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что он способен остановить войну в Украине "одним телефонным звонком". Он также сказал, что мир находится на пороге Третьей мировой войны и пообещал изменить ситуацию.
Politico со ссылкой на экспертов по вопросам национальной безопасности, связанных с экс-президентом США сообщало, что скандальный Дональд Трамп собирается пойти на переговоры с Путиным и договориться об условиях прекращения войны в Украине. Он планирует договориться с российским диктатором о том, какую часть украинских земель "заберет" Москва.
Также план Трампа предусматривает, что Украина получит большое количество американского оружия, только если согласится на мирные переговоры.
Читайте также:
- Зеленский назвал Трампа президентом и рассказал детали разговора с ним
- Пообещал прекратить войну: Трамп рассказал важные детали разговора с Зеленским
- Трамп сказал Зеленскому интересную вещь о России: в ОП раскрыли подробности
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред