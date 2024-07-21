Прекращение войны: Джонсон рассказал о плане, который может использовать Трамп

Дональд Трамп, в случае избрания на новый президентский срок, мог бы просто сделать то, что для него естественно, говорит Джонсон.

https://glavred.info/world/prekrashchenie-voyny-dzhonson-rasskazal-o-plane-kotoryy-mozhet-ispolzovat-tramp-10582298.html Ссылка скопирована

Джонсон рассказал о плане, который может использовать Трамп / коллаж: Главред, фото: УНИАН, flickr

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал мирный план, который должен "положить конец войне на правильных условиях для Украины и Запада". Об этом он написал в своей колонке для издания Daily Mail.

"Я верю, что Трамп может положить ей (войне - ред.) конец - на правильных условиях для Украины и Запада. Я подчеркиваю, что не могу быть уверенным, что именно он сделает в случае избрания. Но это то, что он может сделать", - отметил Джонсон.

Джонсон подчеркнул, что первоочередной задачей является "укрепление руки Запада и укрепление Украины". По его мнению, Дональд Трамп, в случае избрания на новый президентский срок, мог бы просто сделать то, что для него естественно, а именно прекратить бюрократическую волокиту и проволочки; дать украинцам необходимые разрешения; а затем, когда Путин снова будет отброшен назад, он мог бы предложить соглашение.

видео дня

Он также добавляет, что президент страны-агрессора России будет вынужден отступить по крайней мере до тех границ, которые были фактические на момент полномасштабного вторжения 2022 года. После этого остальная Украина должна быть признана свободной и имеющей право присоединиться к ЕС и НАТО.

"Украина сейчас имеет миллион людей с оружием, которые уже хорошо научились пользоваться техникой НАТО и представляют собой эффективную силу против России. Когда война закончится, нет никакой причины, почему бы украинским войскам не заменить часть из 70 000 американских военных, которые все еще находятся в Европе", - говорит Борис Джонсон.

По его словам, это позволит Трампу сэкономить деньги, вернуть своих военных домой, а европейцев подтолкнуть к тому, чтобы они выделяли больше на собственную оборону.

Британской политик также выразил уверенность, что диктатор Путин может заявить, что "специальная военная операция" - то есть вторжение - была успешной, и что он денацифицировал Украину. Для русскоязычных могут быть предусмотрены особые меры защиты.

"Прежде всего, с Трампом в Белом доме существует реальная перспектива определенного глобального сближения с Россией, а с Путиным - возвращение к временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО. Но есть только один способ достичь такого результата - через силу. Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться, и что советскую империю нельзя восстановить силой", - отметил Джонсон.

Позиция Трампа относительно войны в Украине - что известно

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что он способен остановить войну в Украине "одним телефонным звонком". Он также сказал, что мир находится на пороге Третьей мировой войны и пообещал изменить ситуацию.

Politico со ссылкой на экспертов по вопросам национальной безопасности, связанных с экс-президентом США сообщало, что скандальный Дональд Трамп собирается пойти на переговоры с Путиным и договориться об условиях прекращения войны в Украине. Он планирует договориться с российским диктатором о том, какую часть украинских земель "заберет" Москва.

Также план Трампа предусматривает, что Украина получит большое количество американского оружия, только если согласится на мирные переговоры.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред