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Трамп сказал Зеленскому интересную вещь о России: в ОП раскрыли подробности

Андрей Ганчук
20 июля 2024, 12:48
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Украинский гарант Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп достигли принципиального согласия о проведении встречи, сказал Сергей Никифоров.
Зеленский, Трамп
Зеленский и Трамп провели хороший, уважительный разговор - Офис президента / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский провел хороший разговор с лидером республиканцев США Дональдом Трампом. Политики осудили российские удары по Охматдету и договорились провести встречу. Трамп призвал не верить в то, что его потенциальное президентство – на руку агрессору России. Об этом заявил пресс-секретарь украинского главы государства Сергей Никифоров.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что разговор прошел "хорошо" и в атмосфере "взаимоуважения".

"Дональд Трамп назвал разговор хорошим, и так же считаем и мы - это был хороший разговор в духе взаимоуважения. Из того, что не вошло (в официальные сообщения - ред.), но о чем стоит сказать - Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа не верить представителям тех стране, которые пытаются как-то объяснить, оправдать действия российского диктатора Путина. Никаких оправданий здесь, конечно, нет, он обычный убийца - президент так и сказал в телефонном разговоре", - отметил спикер президента.

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По словам представителя ОП, президент Украины рассказал Трампу об ударе по Николаеву. Также политики обсудили российский удар по Охматдету и осудили его.

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

"Трамп сказал тоже очень интересную вещь"

Никифоров также акцентировал внимание на том, что Трамп призвал Зеленского "не верить фейковым новостям", согласно которым его потенциальное президентство может быть выгодно Москве.

"А Трамп сказал тоже очень интересную вещь. Он сказал не верить - это его фирменная цитата - не верить фейк-ньюз о том, что его победа на выборах может быть выгодна России", - уточнил пресс-секретарь Зеленского.

Зеленский и Трамп готовы встретиться

Также Сергей Никифоров подчеркнул, что в рамках разговора между Зеленским и Трампом было достигнутом принципиальное согласие о проведении встречи. Когда она состоится – говорить пока рано, команды политиков будут согласовывать детали и графики.

Телефонный разговор Зеленского и Трампа – главные новости:

Президент Зеленский и 45-й президент США Трамп провели телефонные переговоры, в рамках которых Зеленский республиканца с выдвижением в президенты и выразил поддержку Трампу после покушения на него в Пенсильвании. Президент Украины подчеркнул, что для Киева важна поддержка как демократов, так и республиканцев.

Позже Трамп рассказал важные детали разговора с Зеленским. Трамп поблагодарил Зеленского за поддержку и сказал, что он, как потенциально следующий президент США, намерен приложить усилия для завершения войны агрессора России против Украины.

"Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он протянул руку помощи, потому что я, как ваш следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир в мир и положу конец войне, которая стоила столько жизней и опустошила бесчисленное количество невинных семей. Обе стороны смогут объединиться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", - подчеркнул Дональд Трамп.

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