Трамп хочет "отдать" Путину украинские земли, чтобы закончить войну в Украине

Скандальный Дональд Трамп собирается пойти на переговоры с Путиным и договориться об условиях прекращения войны в Украине. Он планирует договориться с российским диктатором о том, какую часть украинских земель "заберет" Москва. Об этом сообщает Politico со ссылкой на экспертов по вопросам национальной безопасности, связанных с экс-президентом США.
К тому же Трамп хочет остановить расширение НАТО и не дать Грузии и Украине вступить в Альянс.
"Быстрое решение украинского конфликта, длившегося два с половиной года, также, вероятно, сыграет ключевую роль в планах Трампа по НАТО", - говорится в публикации.видео дня
Трамп также хочет отозвать гарантии безопасности для стран НАТО, которые тратят на оборону менее 2% ВВП. К тому же он планирует сократить роль Америки в сфере безопасности в Европе.
"По правде говоря, Трамп вряд ли полностью выйдет из НАТО... Но даже если он формально не покинет организацию, это не означает, что НАТО переживет второй срок Трампа в целости и сохранности", - пишет Politico.
Скандальные заявления Трампа - последние новости по теме
Ранее Трамп отличался относительно противоречивой позицией и высказываниями относительно Украины. Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.
Также Трамп выразил недовольство НАТО, поскольку он недостаточно удовлетворяет военные потребности Украины. В соцсети Truth Social он возмутился тем, что Соединенные Штаты помогают Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО.
Кроме этого, издание The Washington Post раскрыло детали мирного плана Дональда Трампа. По версии американского политика, Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
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