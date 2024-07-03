Трамп хочет "отдать" Путину украинские земли, чтобы закончить войну в Украине

Дональд Трамп также хочет помешать Украине и Грузии вступить в Альянс.

https://glavred.info/politics/tramp-hochet-otdat-putinu-ukrainskie-zemli-chtoby-zakonchit-voynu-v-ukraine-10577726.html Ссылка скопирована

Трамп хочет отдать Путину украинские земли / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Скандальный Дональд Трамп собирается пойти на переговоры с Путиным и договориться об условиях прекращения войны в Украине. Он планирует договориться с российским диктатором о том, какую часть украинских земель "заберет" Москва. Об этом сообщает Politico со ссылкой на экспертов по вопросам национальной безопасности, связанных с экс-президентом США.

К тому же Трамп хочет остановить расширение НАТО и не дать Грузии и Украине вступить в Альянс.

"Быстрое решение украинского конфликта, длившегося два с половиной года, также, вероятно, сыграет ключевую роль в планах Трампа по НАТО", - говорится в публикации. видео дня

Трамп также хочет отозвать гарантии безопасности для стран НАТО, которые тратят на оборону менее 2% ВВП. К тому же он планирует сократить роль Америки в сфере безопасности в Европе.

"По правде говоря, Трамп вряд ли полностью выйдет из НАТО... Но даже если он формально не покинет организацию, это не означает, что НАТО переживет второй срок Трампа в целости и сохранности", - пишет Politico.

Скандальные заявления Трампа - последние новости по теме

Ранее Трамп отличался относительно противоречивой позицией и высказываниями относительно Украины. Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.

Также Трамп выразил недовольство НАТО, поскольку он недостаточно удовлетворяет военные потребности Украины. В соцсети Truth Social он возмутился тем, что Соединенные Штаты помогают Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО.

Кроме этого, издание The Washington Post раскрыло детали мирного плана Дональда Трампа. По версии американского политика, Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред