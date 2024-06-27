Украина подписала соглашение по безопасности с ЕС и еще 2 странами: что предполагается

Согласно договору о гарантиях безопасности между Украиной и ЕС, Европейский Союз гарантирует поставки вооружения и техники для Сил обороны на годы вперед.

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Появились детали уникального соглашения между Украиной и ЕС / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В четверг 27 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение по безопасности между Украиной и ЕС в ходе Саммита лидеров стран ЕС. Кроме того, соглашения о гарантиях безопасности для Украины были подписаны также с Литвой и Эстонией. Об этом сообщает Суспільне.

Как пишет Суспільне, в документе есть два основных раздела по гарантиям безопасности, каждый из которых включает 9 пунктов.

Среди них:

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Поддержка в размере €50 млрд, заложенная в бюджет ЕС на ближайшие четыре года в рамках программы Ukraine Facility.

Финансирование для возмещения странам ЕС предоставленного Украине оружия из Европейского фонда мира.€5 млрд на оружие из Фонда помощи Украине и доходы от замороженных активов РФ.

По данным журналистов, первый раздел соглашения сосредоточен на долгосрочном обеспечении военной техникой, военной подготовке и оборонной реформе, сотрудничестве между оборонными индустриями Украины и ЕС, кибербезопасности и обмене разведданными.

Второй раздел посвящен "будущему Украины и ее граждан в Евросоюзе", разминированию и восстановлению, продолжению поддержки беженцев, сохранению и усилению антироссийских санкций, созданию спецтрибунала для политической верхушки РФ.

"В отдельном разделе соглашения очерчен план действий в случае возможной агрессии в будущем, в частности предусматриваются срочные консультации, которые должны состояться в течение суток", - говорится в материале.

Украина также заключила соглашение по безопасности с Литвой и Эстонией.

Соглашение с украинским президентом Владимиром Зеленским подписали президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности - военной, политической, финансовой и гуманитарной. Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных возможностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ. Документ действует в течение десяти лет с даты его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения срока его действия.

Гарантии безопасности для Украины - что известно о гарантиях безопасности от США

Украина и США заключили соглашение по безопасности на 10-летний срок, которое подписали Джо Байден и Владимир Зеленский во время саммита G7, сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что главной целью этого соглашения является усиление защиты Украины. США не планируют отправлять своих военных в Украину, но продолжат поставлять оружие и боеприпасы.

После заключения соглашения некоторые выразили сомнения относительно продолжительности американской поддержки. Однако, Вашингтон обязался оказывать помощь Украине столько, сколько это будет возможно, заявил дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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