'Нужны следующие шаги': Зеленский сделал важное заявление о продолжительности войны

Владимир Зеленский отметил, что война в Украине не должна затягиваться на много лет, ведь жертвами боевых действий становятся "очень много людей".

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Зеленский назвал следующий шаг после Саммита мира / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

По итогам первого Саммита мира Украина вместе со странами-партнерами должна разработать совместный алгоритм действий, который смог бы принудить Россию к миру на условиях Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, было достаточно трудно собрать представителей и лидеров стран с разных континентов в одном месте.

"Сейчас нам нужны следующие шаги. Следующие шаги - это работать над планом по каждому кризисному пункту этой войны, которую Путин принес в нашу страну. И мы должны приготовить этот план в течение месяцев", - заявил Зеленский. видео дня

Он подчеркнул, что у Украины нет много времени, поскольку в ходе войны погибло и продолжает гибнуть много людей.

"Поэтому мы не хотим, чтобы война продолжалась в течение многих лет. Мы хотим приготовить этот план как можно скорее", - сказал Зеленский.

Что известно о декларации Саммита мира / Инфографика: Главред

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира в Швейцарии - что известно о последних заявлениях Зеленского

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе со странами-партнерами будет работать в ближайшие месяцы над достижением общего пути к восстановлению безопасности в соответствии с пунктами формулы мира Киева.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что для реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского будет применено силовое принуждение к стране-агрессору РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что для министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова теперь открыт путь в Гаагу, и Россия будет отвечать за свои преступления против Украины.

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