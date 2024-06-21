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"Силовое принуждение": в ОП назвали условие участия РФ во втором Саммите мира

Алексей Тесля
21 июня 2024, 11:20
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Есть конкретные инструменты принуждения, которые должны работать в полном объеме, говорит Михаил Подоляк.
Подоляк
Михаил Подоляк прокомментировал перспективы нового Саммита мира / Коллаж: Главред, Фото: Офис президента, Фейсбук М.Подоляка, Telegram

С целью привлечения страны-агрессора к реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского, будет проводится силовое принуждение РФ, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Речь идет о силовом принуждении. Как только страны будут видеть, что Россия проигрывает, тогда они сами будут инициировать обсуждение правил справедливого окончания войны", - подчеркнул он в интервью Каналу 24.

Представитель ОП пояснил, что пока Россия не начнет терпеть существенные поражения по линии фронта и пока не начнутся внутренние элитные конфликты на основании этого, там будут продолжать делать неадекватные заявления о сдаче Украиной новых территорий.

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"Россия сегодня в экзальтации, то есть не осознает всего, что делает. Она это осознает только в момент проигрыша и после того, как начнутся процедуры реабилитации через покаяние, и россияне будут платить репарации", - говорит он.

Собеседник отметил, что есть конкретные инструменты принуждения, которые должны работать в полном объеме. Они должны быть задействованы между саммитами:

  • военные инструменты (поставки оружия Украине, существенные атаки по линии фронта, большое количество уничтоженных российских ресурсов, в частности на территории самой РФ);
  • экономика – переосмысление санкций (прекращение работы европейских компаний на российском рынке);
  • дипломатическое и информационное давление, а также изоляция страны-агрессора.

"Это все в комплексе как раз существенно повлияет на переосознание определенной части российской элиты, в каком месте они сегодня находятся и какую цену они в финале за все это будут платить", - добавил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Саммит мира - последние новости по теме

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство продолжает подготовку к следующим международным шагам, в частности относительно саммитов мира. Он провел совещание с международниками по привлечению новых участников к работе над Формулой мира и формированию групп для восстановления безопасности.

Также на фоне первого Саммита мира Путин выдвинул свои бессмысленные "условия мира" для Украины: вывод украинских войск с оккупированных территорий и отказ от вступления в НАТО. Он пригрозил, что в случае пренебрежения этими условиями, Россия выдвинет новые требования.

Как сообщал Главред, Украина может пригласить Россию на следующую встречу с международными партнерами для разработки формулы будущих переговоров, сообщает Bloomberg, цитируя руководителя ОП Андрея Ермака. На первом Саммите Украина не заручилась глобальной поддержкой, поэтому рабочие группы будут разрабатывать план для второй встречи стран.

Декларация Саммит мира инфографика
/ Инфографика: Главред

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