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Саммит мира: Украина "открыта" к участию России - Bloomberg

Яна Ставская
19 июня 2024, 17:32
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Журналисты утверждают, что Украине не удалось заручиться "глобальной" поддержкой на первом Саммите мира.
Саммит мира: Украина 'открыта' к участию России - Bloomberg
Ермак считает, что Саммит мира был успешным / Коллаж Главреда. Фото: ОП, УНИАН

Украина может пригласить Россию на следующую запланированную встречу с международными партнерами, направленную на разработку формулы будущих переговоров, пишет Bloomberg, цитируя руководителя ОП Андрея Ермака.

Агентство отмечает, что Кремль неоднократно давал понять, что не заинтересован в "украинском" плане (завершение войны, - Главред), однако Ермак участие России допускает.

Рабочие группы готовят детали для следующих встреч после Саммита мира в Швейцарии, говорится в публикации. Причем сроки этих встреч еще не определены.

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Журналисты утверждают, что на первом Саммите Украина не заручилась глобальной поддержкой, то есть не достигла ключевой цели.

Рабочие группы будут разрабатывать план для встречи стран в рамках уже второго Саммита.

"Мы считаем, что можно будет пригласить представителя России", - цитирует агентство слова Андрея Ермака, которые тот сказал во время телефонного разговора во вторник вечером.

Указывается, что украинская "формула мира" и так предусматривала привлечение России к переговорам (как окончательную цель), но уже после привлечения мировых лидеров к требованиям Киева о выводе российских войск со всей территории Украины и признании ее суверенных границ.

Однако сопротивление стран "Глобального Юга" и Китая дало Банковой якобы понять, что саммит без участия России "обречен на провал".

Журналисты вспоминают слова представителя Саудовской Аравии, который сказал Зеленскому на Саммите мира, что Украина, мол, должна быть готова пойти на "тяжелые компромиссы", чтобы "положить конец конфликту".

Тогда как Ермак охарактеризовал встречу как "успешную". Второй саммит, надеется он, будет "более успешным" и "положит конец войне и урегулирует другие кризисы". По его словам, Украина смотрит на все "реалистично".

Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Россия не желает идти на уступки - главное

На фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии, в котором Россия не участвует, обиженный Путин выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в том числе из тех районов, которые Россия ни разу не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского.

В ОП ответили, что заявления Путина накануне Саммита мира не повлияют на его повестку дня. Двусторонних переговоров с Россией на Глобальном саммите мира также не будет. Главной целью саммита является лишение РФ инструментов агрессии во всех сферах.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

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