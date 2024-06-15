Ермак жестко ответил на шантаж Путина и назвал условие участия РФ в Саммите мира

Украина не против переговоров с РФ во время второго Саммита мира, подчеркнул глава ОП.

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Андрей Ермак прокомментировал заявления Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Заявления диктатора Владимира Путина накануне Саммита мира не повлияют на его повестку дня, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Они (слова Путина – ред.) точно не поменяют адженду, они точно не повлияли на решение большого количества стран быть здесь и говорить о мире", - сказал он в эфире Канала 24.

В то же время он подчеркнул, что Украина не против переговоров с РФ во время второго Саммита мира.

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"Никакого компромисса с независимостью, ни компромисса с суверенитетом и территориальной целостностью. Мы ищем возможность представить этот план представителю РФ", – заявил Ермак.

По его словам, никаких вариантов наподобие Минских соглашений и Будапештского меморандума не будет на Саммите мира не будет, заверяет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Могу сказать, и президент и наша команда – мы вас не подведем. С этим президентом никаких а-ля Минск, а-ля Будапешт не будет. Будьте уверены в этом", - цитирует Ермака Радио Свобода.

Смотрите видео - комментарий Андрея Ермака:

/ Скриншот

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Циничное предложение Путина

Ранее Путин разразился порцией пропагандистских заявлений. Российские оккупанты, дескать, приходили не "брать Киев за три дня", а, мол, принуждать Украину, которая ни на кого не нападала, к миру.

Первое "условие" – украинские войска будто бы должны вывести свои военные силы из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Причем в пределах административных границ регионов.

Мол, если Украина пойдет на эти шаги, Москва прекратит огонь иначнет переговоры. "Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение", - заявил Путин и добавил, что в случае отказа условия, мол, будут другими.

Мирные переговоры с РФ - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Китай и Бразилия предложили организовать так называемую мирную конференцию, которую признали бы как Украина, так и страна-агрессор Российская Федерация. Стороны "согласовали" документ, в котором 6 пунктов "урегулирования украинского кризиса".

Как известно, первый Саммит мира запланирован на 15-16 июня, он должен состояться в городе Люцерн, Швейцария. Цель Украины – провести диалог относительно установления справедливого мира, базирующегося на Уставе Организации объединенных наций. Планируется обсуждение украинской формулы мирного завершения войны Киева и Москвы.

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