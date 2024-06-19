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Десятки, а не сотни: в ВСУ сказали, сколько россиян попали в "котел" в Волчанске

Руслана Заклинская
19 июня 2024, 17:23
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Российские окупанты действительно заблокированы в Волчанске, но их количество значительно меньше, чем сообщалось ранее, рассказал Юрий Повх.
Десятки, а не сотни: в ВСУ сказали, сколько россиян попали в 'котел' в Волчанске
На Харьковщине заблокированы десятки, а не сотни оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 4 отдельная танковая бригада

В Волчанске на Харьковщине заблокированы десятки российских оккупантов, а не сотни, как сообщало издание Forbes. Об этом рассказал представитель Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх в комментарии "Украинской правде".

"Я хотел бы отметить, что прежде всего россияне не оперируют такими массами личного состава, как отмечалось в этом сообщении. То есть 400 человек - такого факта подтвердить невозможно, потому что его не существует", - отметил Повх.

По его словам, ОТГВ "Харьков" ответственно относится к комментированию ситуации на линии фронта, поэтому не комментирует ситуацию в режиме реального времени или в краткосрочной перспективе. Ведь это может повлиять на безопасность украинских защитников.

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"Что касается момента блокирования определенного российского подразделения в пределах застройки города Волчанск, то такой факт есть. Но речь идет не о сотнях, а о десятках оккупантов, которые сейчас заблокированы на определенном участке городской застройки", - добавил Повх.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Бои в Волчанске - оккупантов заблокировали на заводе

Напомним, по данным Forbes, украинские защитники заблокировали около 400 российских солдат на химическом заводе в Волчанске. Тридцать оккупантов сдались в плен после неудачных попыток их спасения.

Также аналитик Defense Express Сергей Згурец отметил, что противник планирует разрезать группировку ВСУ на две части, чтобы взять под контроль Боровую. Он подчеркнул, что оккупанты активно действуют на Купянском и Кураховском направлениях, пытаясь вытеснить украинские войска за реку Оскол.

Как сообщал Главред, российские войска удалось взять в окружение на агрегатном заводе в Волчанске. Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщил, что после неуспешной атаки на реку Волчья россияне отошли к заводу, где около 200 оккупантов сейчас оказались в окружении.

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