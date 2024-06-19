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"РФ может дойти до Днепра": комбат Третьей штурмовой предупредил о рисках для Харькова

Анна Ярославская
19 июня 2024, 12:18
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Можно ожидать, что оккупанты продвинутся на 20 километров на Харьковщине и не пойдут дальше.
Дмитрий Кухарчук, ВСУ
Дмитрий Кухарчук рассказал, есть ли риск наступления РФ на Харьков / Коллаж: Главред, фото: ОК Запад, скриншот

Командир батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук считает, что российская оккупационная армия может дойти до Днепра, если не ощутит сопротивления Украины.

По его словам, согласно имеющимся разведданным, оккупанты хотят создать 20-километровую зону для предотвращения наступления украинских подразделений на Белгородскую область и другие соседние области.

"Но это не значит, что они не пошли бы дальше", — сказал Кухарчук в интервью "Украинской правде".

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Командир батальона рассказал о своем опыте во время Бахмутской наступательной операции, когда ему ставили задачи взятия взводного опорного пункта, а в результате они брали ротный опорный пункт. Это произошло из-за развития успеха: противник начал убегать, увидев наступление украинских военных.

Кухарчук подчеркнул, что также можно ожидать, что противник продвинется на 20 километров и не пойдет дальше. Но если противник не ощутит сопротивления, он может дойти до Днепра и дальше. Поэтому любой план – это план-минимум.

Есть ли угроза для Харькова?

Комбат также прокомментировал угрозу для города Харькова. По его словам, в ближайший месяц он не видит угрозы, но в ближайшие полгода ситуация может измениться.

Кто такой Дмитрий Кухарчук

Командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады, которая участвовала в битве за Бахмут, а осенью 2023-го освобождала Андреевку.

Как пишет Украинская правда, 34-летний житель Черкасс Дмитрий Кухарчук стал добровольцем в 2014-м году. Через год он уволился и до начала полномасштабного вторжения занимался политической и общественной деятельностью.

Сейчас батальон Кухарчука защищает украинские позиции на Харьковщине, возле Боровой.

Наступление РФ на Харьковщине

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что россияне после попытки наступать в Харьковской области увязли на этом направлении. Это произошло благодаря мощному сопротивлению Сил обороны.

В ВСУ заявили об успехах под Харьковом. Несмотря на численное преимущество на Харьковщине, противник не имеет возможности продвигаться вперед, потому что ВСУ перебили логистику РФ и отбивают позиции. Командир ВСУ также сообщил об успешных атаках на еще двух направлениях, где украинские военные уже заняли позиции.

Спикер Национальной гвардии Руслан Музычук сообщил, что российская оккупационная армия перемещает на Харьковское направление новые подразделения, в частности мотострелковые, для поддержки штурмов.

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