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Комбат Азова предложил прорыв на Мариуполь и объяснил, что нужно для защиты города

13 апреля 2022, 19:15

Полк Азов защищает Мариуполь "за пределами человеческих возможностей", говорит Дмитрий Кухарчук.

Эмблема Азова
/ From-ua.com

Украинские военнослужащие в осажденном рашистами Мариуполе (Донецкая область) испытывают нехватку техники.

Об этом рассказал командир второго батальона полка ССО Азов Киев Дмитрий Кухарчук, сообщается в Telegram-канале Национального корпуса.

"К большому сожалению, все наши попытки достучаться до высшего руководства, чтобы нам позволили организовать операцию по деблокаде Мариуполя, остаются лишь попытками. У нас есть мотивированные люди, готовые участвовать в этой операции, но, к сожалению, у нас недостаточное количество техники, нет поддержки авиации, что не позволяет нам сегодня хоть как-то повлиять на ситуацию", – сказал защитник Украины.

По словам комбата, полк Азов защищает Мариуполь "за пределами человеческих возможностей, делает это так, как никто другой в мире не мог бы этого сделать".

Кухарчук также отметил, что защитники Мариуполя берут на себя главный удар российских войск, поскольку силы врага вокруг окруженного города превосходят 14 раз. По его словам, если бы эта группировка оккупантов не была задействована в Мариуполе, то, безусловно, была бы переброшено на другие направления – Николаевское, Харьковское, Днепровское или Запорожское.

"Кроме того, что защитники Мариуполя сдерживают врага и обороняют город, они выполняют важную стратегическую задачу и не позволяют врагу пойти дальше", – подчеркнул Кухарчук.

Осада Мариуполя

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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