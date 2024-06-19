Россия "опустошила" свои войска возле Финляндии ради войны с Украиной - СМИ

То же касается базы России на Кольском полуострове.

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Россия понесла большие потери в войне против Украины / Коллаж Главреда. Фото: yle.fi

Россия перебросила на войну против Украины почти всю технику и войска, базировавшиеся у границы с Финляндией. Большинство ресурсов были уничтожены в боях с ВСУ, говорится в расследовании издания Yle.

Журналисты публикуют спутниковые снимки баз российских сухопутных сил, сделанные до и во время полномасштабного вторжения России в 2022 году. По данным источника СМИ в разведке страны, почти всю группировку РФ отправили воевать с Украиной. Но зенитные подразделения противника у Санкт-Петербурга все еще "относительно" сильны, отметили в разведке.

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Например, показаны кадры опустошения россиянами цехов по ремонту тяжелой бронетехники. По данным разведки, вся техника "первой линии" давно отправилась на войну, в эксплуатацию ввели и старое оборудование.

В настоящее время на территории проводят обучения новобранцев, остались только тренеры - остальных военных послали в Украину.

То же касается базы России на Кольском полуострове. Согласно оценке разведки, оттуда в Украину переброшено до 80% всего гарнизона.

Ожидается, что Россия сможет восстановить боеспособность своих вооруженных сил не раньше чем через 3-5 лет после окончания войны с Украиной.

Война в Украине - какие потери несет Россия

Недавно страна-оккупант снова поперла в очередное "мясное" наступление в сторону Харьковской области, пытаясь пробить оборону Третьей Штурмовой.

По словам военных, группировку россиян удалось приостановить - захватчики понесли бешеные потери.

Только в боях в Волчанске ежедневно гибнут сотни оккупантов и уничтожаются десятки единиц военной техники РФ.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.

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