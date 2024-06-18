Россия бросила целый 'кулак' на прорыв админграницы Луганщины: что происходит

Последние три недели россияне "прощупывали" слабые места в обороне ВСУ. Продолжаются беспрерывные штурмы позиций Третьей штурмовой.

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РФ рвется к Боровой, что в Изюмском районе / Коллаж Главреда. Фото: DeepState, скриншот видео

Оккупанты усилили атаки на стыке Луганской и Харьковской областей, чтобы выйти на админграницы Луганщины, говорится в заявлении Третьей штурмовой бригады. На одном из участков противник нарастил группировку до 10 тысяч человек, отмечает OSINT-сообщество DeepState.

Подчеркиваются неравные силы врага и украинских защитников.

"Враг наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Применяет FPV, КАБы и химическое оружие", - сообщают военные. видео дня

На штурмы позиций Третьей штурмовой противник бросает целые взводы и роты личного состава. Их стремительную ликвидацию компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат ВС РФ еженедельно.

Отмечается, что с мая бойцы бригады уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 - это "трехсотые".

РФ хочет дойти до Первомайского и оккупировать Боровую

Ближайшая задача россиян - выйти к участку Чернещина - Першотравневое с последующим захватом села Боровая.

Аналитики, в свою очередь, уточняют, что противник планирует повторить прошлогоднюю стратегию с выходом сначала на линию Надежда-Новоегоровка, а затем уже на Першотравневое-Чернещина.

"Ударный кулак" из 10 тысяч россиян на одном из участков

По данным DeepState, речь идет о 10 000 личного состава противника (на участке от Райгородки до Нововодяного) и около 450 единиц военной техники, из них 200 - артсистемы.

Российские оккупанты развернули силы 20-й армии в виде 3 и 144 дивизий, которые представлены 236 артиллерийской бригадой и 11 полками: 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских.

У OSINT-сообщества вызывает беспокойство наличие значительного числа наемников, которых в основном используют для штурмовых, а не оборонительных действий.

Что такое Боровая? Боровая - поселок в Изюмском районе Харьковской области. По состоянию на январь 2020 года там проживало более 5 тысяч человек. В апреле 2022 года населенный пункт попал под временную оккупацию россиян. Но уже в октябре был освобожден украинским защитниками. Населенный пункт расположен на левом берегу Оскольского водохранилища. От водохранилища село отделяет небольшой сосновый массив. Расстояние до Харькова - 193 км по железной дороге и 165 км по автодорогам.

Война в Украине – ситуация на фронте 18 июня

Накануне Главнокомандующий Александр Сырский отмечал ведение врагом наступления на Времивском, Кураховском, Покровском, Купянском направлениях. Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ и захватить стратегически важные участки.

Жестокие бои продолжались в районе Роботино, Старомайорска, Крынок, Часового Яра, Глубокого и островов, которые находятся в прибрежной части левого берега Днепра.

По информации британской разведки, армия России, вероятно, взяла под контроль село Новоалександровка, примерно в 20 км к северу от Авдеевки Донецкой области.

Оккупация села позволит российским войскам приблизиться к дороге Т-05-04, которая является одним из основных путей поставок Сил обороны на востоке.

В то же время ВСУ успешно контратаковали россиян неподалеку от Глубокого и Тихого (к северо-востоку от Харькова), а также в пределах Волчанска вблизи агрегатного завода (к северо-востоку от Харькова).

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