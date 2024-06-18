Окончание войны в Украине: в США сказали, был ли Саммит мира успешным началом

Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине военную помощь и поддерживать украинский народ, сказал Джон Кирби.

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Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине военную помощь / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот с пресс-конференции

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена считает, что Саммит мира, который состоялся в минувшие выходные в Швейцарии был успешным. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, делегации более 100 стран и организаций собрались вместе, чтобы обсудить важность достижения справедливого и устойчивого мира в Украине, основанного на ключевых принципах суверенитета и территориальной целостности, предусмотренного основными принципами ООН.

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Кирби привел заявление президента Джо Байдена о том, что длительный мир в Украине должен быть обеспечен ее собственной способностью защищать себя сейчас, а также сдерживать агрессию в будущем.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине военную помощь и поддерживать украинский народ, в частности предоставят новый пакет финансирования для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

"США будут обеспечивать дополнительную гуманитарную помощь людям в Украине, пострадавшим от агрессии, а также тем, кто стал беженцем и был вынужден выехать за границу", - сказал Кирби.

Стоит напомнить, что Джо Байден лично не присутствовал на Саммите мира, но его посетили вице-президент Камала Харрис, а также советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Что предусматривает декларация Саммита мира в Швейцарии / Инфографика: Главред

Кто такой Джон Кирби Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

Глобальный Саммит мира - что известно

Напомним, 15-16 июня прошел Саммит мира. В мероприятии приняла участие 101 страна мира. По итогам Саммита стороны объявили финальную декларацию, предложения которой затем передадут стране-агрессору.

На следующем Саммите мира должна быть поставлена точка в войне, развязанной страной-агрессором РФ против Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Второй Глобальный саммит мира по Украине может состояться в течение следующих одного-двух лет. Об этом в кулуарах Саммита мира в Швейцарии заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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