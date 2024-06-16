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У Байдена усомнились в здравом уме Путина после его "мирных предложений" Украине

Яна Ставская
16 июня 2024, 15:27
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Накануне Путин требовал от Украины отдать ему и те районы, которые Россия никогда не оккупировала.
У Байдена усомнились в здравом уме Путина после его 'мирных предложений' Украине
США считают приемлемым план мира, обсужденный на Саммите мира / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Советник американского президента Джейк Салливан сказал, что "мирные предложения" Путина, сделанные на фоне первого дня Саммита мира, не только противоречат уставу ООН, но и здравому смыслу.

Во время второго пленарного заседания Салливан подчеркнул недопустимость реализации выдвинутых Россией требований.

"Мы недавно услышали видение Путиным мира, когда он сказал, что Украина не только должна отказаться от территорий, которые Россия сейчас оккупирует, но и должна покинуть дополнительные суверенные украинские территории, прежде чем Россия сядет за стол переговоров. Украина должна разоружиться, чтобы Россия потом могла вести свою агрессию снова. Это безответственно. Это противоречит уставу ООН, морали и просто здравому смыслу", - подчеркнул он.

видео дня

Зато визия мира, которая была представлена на Саммите мира и которая опирается на принципах международного права, является правильным видением двигаться вперед, долав советник Байдена.

"С нашей перспективы, это мероприятие является важным рубиконом на пути к достижению мира. И Соединенные Штаты Америки гордо будут идти с Украиной к ее победе и миру", - ответил Салливан.

Кто такой Джейк Салливан

Джейкоб Салливан - американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013-2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.

23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени - за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Россия не желает идти на уступки - главное

На фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии, в котором Россия не участвует, обиженный Путин выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в частности из тех районов, которые Россия ни разу не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского.

В ОП ответили, что заявления Путина накануне Саммита мира не повлияют на его повестку дня. Двусторонних переговоров с Россией на Глобальном саммите мира также не будет. Главной целью саммита является лишение РФ инструментов агрессии во всех сферах.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

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