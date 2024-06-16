МАГАТЭ годами лелеяло ядерщиков в Иране и учило их в РФ - Bild

В МАГАТЭ годами не просто оказывали поддержку (в том числе финансовую) иранским ядерщикам, но еще и отправляли их на обучение в страну-агрессор Россию.

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МАГАТЭ годы подряд помогало ядерщикам в Иране и учило их в РФ - CМИ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), входящее в систему ООН оказывало поддержку ученым-ядерщикам, которые работают на иранский диктаторский режим аятолл. Об этом следует из конфиденциальных файлов, по ядерной программе Ирана, оказавшихся в распоряжении немецкого издания BILD.

Причем МАГАТЭ годами не просто оказывало поддержку (в том числе финансовую) иранским исследователям, но еще и отправляло их на обучение в страну-агрессор Россию.

Как свидетельствуют документы, представители агентства ООН встречались с Джавадом Карими-Сабетом в Вене в начале 2022 года. Карими-Сабет находится в санкционном списке США с 2020 года и считается одним из вдохновителей разработки иранской атомной бомбы.

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Согласно внутренней электронной переписке, МАГАТЭ заплатило Карими за участие в встрече. Поскольку из-за санкций банковский перевод был невозможен, он получил сумму наличкой.

В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа вышли из ядерного соглашения с Ираном и ужесточили режим санкций против Тегерана. В результате Иран перестал придерживаться правил и ограничил внешний контроль над своей ядерной программой.

Согласно конфиденциальным документам, МАГАТЭ впоследствии запустило программы финансирования иранской ядерной науки. В конце 2019 года МАГАТЭ сформулировало цель проекта "IRA2018001" в консультации с иранской стороной.

"Деятельность будет направлена на повышение квалификации и знаний учёных и улучшение аппаратной и программной инфраструктуры, что будет способствовать улучшению работы и использования исследовательских реакторов", ‒ говорится в документах

Как говорят эксперт, исследовательские реакторы считаются потенциальным источником плутония. Для создания ядерной бомбы нужен либо обогащенный на 90% уран, либо плутоний.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

По информации BILD am SONNTAG, МАГАТЭ также финансировало многочисленные программы обучения ученых из Тегерана в стране-агрессоре России: согласно имеющимся данным, отобранные эксперты иногда неделями находились там "под крылом" российской корпорации "Росатом". Причем, по документам, МАГАТЭ должна была позаботиться о том, чтобы иранцы не получили никаких знаний о ядерном оружии во время обучения, но на деле, по всей вероятности, такого контроля не велось.

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