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Как быстро избавиться от белокрылки народными средствами – простые лайфхаки

Виталий Кирсанов
17 июля 2025, 16:20
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Белокрылка - это небольшая бабочка. Признак появления паразита на капусте - это облачки маленьких белых насекомых.
Народные методы борьбы с белокрылкой
Народные методы борьбы с белокрылкой / коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube-канала "Сад, огород своими руками"

Вы узнаете:

  • Как бороться с белокрылкой капусты
  • Народные методы борьбы с белокрылкой
  • Народные средства борьбы с белокрылкой

Насекомое любит влагу, очень быстро размножается при температуре 24 °С-26 °С, а ниже 10 °С - маленькие мошки погибают. Больше всего этих личинок размещается на нижней части листа капусты. Главред расскажет, как нужно бороться с белокрылкой капусты.

Автора YouTube-канала "Сад, огород своими руками" также рассказал, как бороться с белокрылкой капусты.

видео дня

Как бороться с белокрылкой капусты

Бороться с белокрылкой очень трудно, поэтому в первую очередь необходимо соблюдать все профилактические меры, чтобы предупредить заражение этим вредителем.

Чаще причиной появления и распространения белокрылки является высокая температура и повышенная влажность. Белокрылка появляется чаще в закрытом грунте, чем в открытом, в сгущенных посадках, из-за плохой вентиляции воздуха, из-за слабого иммунитета растений, когда растение вместо полива опрыскивают.

Народные методы борьбы с белокрылкой:

  • Безвредный для капусты - сбор вредителей вручную.
  • Личинки можно сбивать водой из поливочного шланга.
  • Бороться с белокрылкой можно с помощью других насекомых, поедающих белокрылку. Например, завести на участке солнышко или энкарзию.
  • Можно использовать специальные фотозащитные сетки с мелкими ячейками, которые предотвращают попадание бабочки на растение.

Народные средства борьбы с белокрылкой

  • Приготовить раствор золы. Один стакан пепла настоять в трех литрах кипятка трое суток, опрыскивать один раз в 10 дней.
  • Раствор нашатырного спирта – одну 1 ст. л. аммиака добавить в одно ведро воды. Применять не чаще раза в месяц. Аммиак содержит много азота, который будет накапливаться в почве и растении.
  • Зато еженедельно можно обрабатывать уксусным раствором - на десять л воды добавить 50 мл яблочного уксуса и 30 г мыльной стружки.
  • 100 г луковых или чесночных стрелок измельчают в блендере, помещают в герметично закрытую емкость, настаивают семь дней. Перед опрыскиванием к настойке добавляют 5 л воды. Возделывают один раз в две недели. Опрыскивать можно как растения, так и самую почву.
  • Тертое хозяйственное мыло растворяют в воде в соотношении 1:6. Обрабатывают один раз в 10 дней таким образом - губкой наносят раствор на листья с изнаночной стороны.
  • Действенным является такой раствор: в одном литре теплой воды растворить две ст. л моющего средства, шесть ст. л соды и две ч. л йода, размешать, добавить 10 л воды и хорошо опрыскивать.

Народные методы обычно хорошо работают на поражение небольших площадей. Если поражения масштабны, следует использовать химические средства борьбы с белокрылкой.

Смотрите видео о том, как бороться с белокрылкой капусты

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