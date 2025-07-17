Трамписты резко изменили мнение о помощи Украине: СМИ узнали детали

Поклонникам Трампа важно, чтобы инициатива о помощи Украине шла от президента США.

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Все больше трампистов "за" военную помощь Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Кратко:

Трамписты все больше поддерживают вооружение Украины

Трампистам важно, чтобы идею о поддержке Украины выдвигал Трамп

Среди избирателей президента США Дональда Трампа выросла поддержки оказания военной помощи Украине. Решение поддерживается после того, как указывается, что это инициатива самого главы Белого дома.

Трамписты "за" помощь Украине, но с условием

В материале Newsweek говорится, что соцопрос в США показал: все больше сторонников Трампа поддерживают оказание военной помощи Киеву.

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Если раньше большинство из них не поддерживало значительную поддержку Украине, то теперь все меняется в диаметрально противоположную сторону.

Согласно данным опроса Echelon Insights, 65% трампистов готовы поддержать предоставление оружия в Украине, но только в том случае, если бы такое решение принял лично Трамп.

Главное – формулировка

Социологи выяснили, что без упоминания фамилии Трампа за поддержку Украины среди его избирателей выступает 49%.

В целом, результаты показали: в США очень сильная персонализация политических взглядов, а роль лидера важна в вопросе помощи Украине.

"По результатам раздельного тестирования, теперь больше избирателей Трампа выступают за продолжение поставок оружия Украине", - сказал, социолог из Echelon Патрик Руффини.

Позиция Трампа по войне РФ против Украины – новости:

Как сообщал Главред, 14 июля Трамп поставил России ультиматум: либо мирное соглашение через 50 дней, либо жесткие санкции, которые будут введены не только против РФ, но и покупателей ее нефти и газа. Трамп подтвердил и военную поддержку Украине.

Трамп заявил, что он глубоко разочарован Путиным: президенты США и РФ несколько раз договаривались, однако войска РФ обстреливали гражданские объекты в Киеве. Однако Трамп пока готов продолжать говорить с Путиным.

Трамп пытается посадить Путина за стол переговоров, считают журналисты ABC News. Белый дом рассчитывает, что Кремль начнет стремиться к переговорам, если летнее наступление РФ будет неудачным.

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Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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