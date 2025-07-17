Готовит себя само: блюдо для ужина, над которым не надо стоять

Есть горячие блюда, которые готовятся очень легко и которым практически не нужно вмешательство хозяйки.
К таким кулинарным шедеврам относится запеканка, которую предлагает приготовить финалистка "МастерШеф" Ольга Рябенко. На своей странице в Instagram, она показала, как сделать быстрый и полезный ужин, не вмешиваясь в сам процесс приготовления.
Что нужно для приготовления блюда:
- Рис (любой) – 200 грамм
- Креветки или курица – 500 грамм
- Перец сладкий разноцветный – 3 штук
- Чеснок – 4 зубчика
- Помидор-1-2 шт;
Что нужно для приготовления соуса-заливки:
- Сливки 20% - 500 мл;
- Бульон овощной, рыбный или куриный – 400 мл;
- Томатная поста- 6 ст.л;
- Паприка – 1 ч.л;
- Специя - базилик – 1 ч.л;
- Сушеная или свежая петрушка;
- Соль, перец – по вкусу;
- Тертый сыр – на глаз.
На подготовку понадобится смешное количество времени, ведь она состоит из таких процессов:
- Промыть рис
- Очистить и порезать мелким кубиком перцы
- Вымыть и очистить креветки
- Очистить чеснок
Приготовление:
1. В форму для запекания высыпать хорошо промытый рис, добавить к нему нарезанный перец, мелко нарезанный чеснок, креветки и порезанный помидор.
2. Приготовленную заливку вылить в форму и хорошо перемешать. Сверху можно посыпать твердым сыром, а можно оставить как есть.
3. Запекать в разогретой духовке при 180°C (режим с обдувом) примерно 1 час до золотистой корочки и готовности риса.
Кстати, вместо креветок можно добавить мясо или рыбу.
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