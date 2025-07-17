Готовит себя само: блюдо для ужина, над которым не надо стоять

Иногда сложное на первый взгляд блюдо может состоять из минимума процессов, но быть при этом вкусным и, что самое главное, полезным.

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Рецепт риса с овощами и креветкой / Коллаж Главред, фото скриншот Instagram/olga_riabenko_

Есть горячие блюда, которые готовятся очень легко и которым практически не нужно вмешательство хозяйки.

К таким кулинарным шедеврам относится запеканка, которую предлагает приготовить финалистка "МастерШеф" Ольга Рябенко. На своей странице в Instagram, она показала, как сделать быстрый и полезный ужин, не вмешиваясь в сам процесс приготовления.

Что нужно для приготовления блюда:

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Рис (любой) – 200 грамм

Креветки или курица – 500 грамм

Перец сладкий разноцветный – 3 штук

Чеснок – 4 зубчика

Помидор-1-2 шт;

Что нужно для приготовления соуса-заливки:

Сливки 20% - 500 мл;

Бульон овощной, рыбный или куриный – 400 мл;

Томатная поста- 6 ст.л;

Паприка – 1 ч.л;

Специя - базилик – 1 ч.л;

Сушеная или свежая петрушка;

Соль, перец – по вкусу;

Тертый сыр – на глаз.

На подготовку понадобится смешное количество времени, ведь она состоит из таких процессов:

Промыть рис

Очистить и порезать мелким кубиком перцы

Вымыть и очистить креветки

Очистить чеснок

Приготовление:

1. В форму для запекания высыпать хорошо промытый рис, добавить к нему нарезанный перец, мелко нарезанный чеснок, креветки и порезанный помидор.

2. Приготовленную заливку вылить в форму и хорошо перемешать. Сверху можно посыпать твердым сыром, а можно оставить как есть.

3. Запекать в разогретой духовке при 180°C (режим с обдувом) примерно 1 час до золотистой корочки и готовности риса.

Кстати, вместо креветок можно добавить мясо или рыбу.

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