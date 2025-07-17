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Нельзя: Тодоренко снова не смотрела за детьми и нарвалась на жесткий отказ в РФ

Алена Кюпели
17 июля 2025, 17:04
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Запроданка Тодоренко пожаловалась на врачей
Запроданка Тодоренко пожаловалась на врачей / Коллаж Главред, фото Телеграм, Тодоренко

Предательница Украины Регина Тодоренко, которая недавно вместе со своим мужем-россиянином узнали пол их третьего ребенка, снова попала к врачу со своими детьми.

Тодоренко уже не в первый раз обращается за неотложной помощью из-за того, что травмируются ее сыновья.

На этот раз она даже пожаловалась, что ей отказали в медицинской помощи. "Мирон (мой младший) всегда был терпеливым. И тут — упал, ушиб, море крови. Вижу, что не просто рана, нужно сделать рентген. И тут — стена. Нет. Нельзя. Вы беременная, вы не можете. Уходите", — написала Тодоренко в своем Telegram-канале.

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Тодоренко также жалуется, что почти разрыдалась прямо под кабинетом. "И в этот момент я чуть не расплакалась. Не от страха — от ощущения абсолютной беспомощности. Вдруг подбегает молодая врач: "Не бойтесь. Я возьму его. Всё будет хорошо. Я поддержу". Добрая врач аккуратно держала моего сына, объясняла ему каждый шаг. И он действительно стоял смирно, как я и говорила. Всё прошло спокойно. Снимок сделали. Но осадок после этого случая остался. И я понимаю — дело не в правилах и не в системе. А в конкретных людях", - рассуждает она.

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Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

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