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Полезно ли пить холодный чай в жару: эксперты дали советы

Виталий Кирсанов
17 июля 2025, 18:55
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Во время летней жары ничто так не освежает, как холодные напитки. Одним из них является холодный чай, который имеет преимущества для здоровья.
Полезно ли пить холодный чай
Полезно ли пить холодный чай / коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube-канала "Лавка кофе чая"

Вы узнаете:

  • Сколько пить чая
  • Польза зеленого и черного чая
  • Какой чай лучше - холодный или горячий?

Эксперты рассказали, влияет ли температура чая на его полезные свойства и о преимуществах этого классического напитка. Об этом пишет Главред со ссылкой на Мartha stewart.

Автор YouTube-канала "Лавка кофе чая" также рассказала, как сделать полезный холодный чай с лимоном.

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Чай сам по себе имеет много преимуществ

"Чай - это освежающий напиток, который имеет прекрасный вкус, не содержит сахара, натрия или жира и не имеет калорий", - объяснила диетолог из Pollock Communications Трейси Олгити Генслер.

Гидратация

Как отметила диетолог Грейс А. Дероча, настоящий чай с кофеином является гидратирующим напитком, ведь обеспечивает организм необходимой жидкостью для нормальной работы.

"Независимо от того, горячий он или холодный, чай может быть отличным способом гидратации, особенно для людей, которые хотят вкусную альтернативу воде", - заверила специалист.

Сколько пить чая

В целом чай состоит из воды, поэтому он способствует гидратации, однако он должен дополнять, а не заменять воду. Для большинства людей 2-4 чашки несладкого чая в день является безопасной и полезной нормой, отметила Дероча.

"Достаточное потребление воды важно для поддержания гидратации и объема сосудов, поглощения метаболического тепла, транспортировки питательных веществ и отходов, а также как растворитель для биохимических реакций в организме", - объяснила Генслер.

Польза зеленого чая

Отмечается, что зеленый чай содержит больше всего антиоксидантов.

"Зеленый чай поддерживает антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление и могут снизить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа", - отметила Дероча.

Преимущества черного чая

Несмотря на то, что черный чай содержит меньше катехинов, он также богат флавоноидами, которые поддерживают здоровье сосудов и здоровое артериальное давление, заверила диетолог.

Какой чай лучше - холодный или горячий?

По словам специалистов, независимо от того, горячим или холодным его употребляют, польза от чая одинакова.

"Главное - это способ приготовления: свежезаваренный и неподслащенный чай - холодный или горячий - сохраняет все свои питательные свойства", - заверила Дероча.

Однако несмотря на то, что холодный чай - это приятный и освежающий напиток, его чрезмерное употребление может иметь негативное влияние.

"Некоторые чаи содержат кофеин, который в больших количествах может привести к нарушениям сна, ускорению сердцебиения или проблемам с пищеварением", - предупредила диетолог.

Также, по ее словам, некоторые соединения, которые чаще встречаются в черных чаях, могут влиять на здоровье почек.

"Всегда проконсультируйтесь со своим врачом, если у вас есть проблемы с почками или другие заболевания, которые могут потребовать специальных рекомендаций", - посоветовала Дероча.

Смотрите видео о том, как сделать полезный холодный чай с лимоном:

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