Чай считается одним из самых популярных напитков, но вопрос, какой вариант полезнее - горячий или холодный, до сих пор вызывает споры среди экспертов.

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Какое чай полезнее - горячий или холодный - ответ удивит многих / Коллаж Главред, фото: pexels

О чем идет речь в материале:

Чем полезен холодный чай

Какой чай самый полезный для здоровья

Почему надо пить горячий чай

Чай - самый популярный напиток в мире после воды. Однако, споры о том, какой чай все же полезнее для человека - горячий или холодный, продолжаются годами. О том, какой чай все же лучше пить говорится в материале издания "Оnly my health".

Главред выяснил, какой чай нужно пить: горячий или холодный.

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Чем полезен горячий чай

Горячий чай традиционно ассоциируется с пользой для здоровья. По словам Прити Тяги, ведущего тренера по вопросам здоровья, диетолога и основательницы MY22BMI, при заваривании горячей водой из листьев чая высвобождаются флавоноиды и антиоксиданты.

"Антиоксиданты, а следовательно, и их польза для здоровья, уменьшаются, если дать горячему чаю настояться, а затем остыть", - отмечает она.

Кроме того, горячий чай положительно влияет на уровень холестерина.

"Уровень вредного для здоровья холестерина ЛПВП, ЛПНП и триглицеридов можно снизить, употребляя именно горячий чай", - добавляет Тяги.

Она также подчеркивает преимущества горячего напитка в сенсорном плане, ведь вкусовые рецепторы лучше воспринимают аромат и вкус горячего чая, а не холодного.

Чем полезен холодный чай

Холодный чай чаще потребляют летом - как освежающий напиток. Однако, как замечает Аман Пури, специалист по фитнес-питанию и основатель Steadfast Nutrition, большинство магазинных версий холодного чая содержат много сахара и фактически не имеют питательной ценности.

"Холодный чай с высоким содержанием сахара очень вреден для здоровья, особенно для детей", - указывает он.

Что известно о портале "Only my health" "Only my health" - это индийский онлайн-портал, посвященный здоровью и образу жизни, который предоставляет информацию по таким темам, как медицина, фитнес, питание, домашние средства, йога, родительство.

Несмотря на это, Пури отмечает, что холодный чай из натуральных ингредиентов также может иметь полезные свойства. Например, согласно исследованию 2018 года, несладкий травяной чай с кофеином при низкой температуре оказался полезнее для сердечно-сосудистой системы, чем горячий. Однако, как уточняет эксперт, эти данные требуют дальнейших клинических подтверждений.

"И горячий, и холодный чай имеют свои преимущества. Поскольку нет убедительных клинических доказательств, что один из них существенно лучше, стоит выбирать по личным предпочтениям", - заключает Аман Пури.

Смотрите видео одного из производителей индийского чая Vahdam India о том, какие есть мифы относительно употребления этого напитка в прохладном виде:

"Многие чаи со льдом премиум-класса несладкие или используют натуральные подсластители. Холодный чай не является менее полезным для здоровья, чем горячий. Те же самые антиоксиданты, те же самые преимущества, только прохладнее", - говорится в видео.

Также, эксперты советуют избегать подслащенных вариантов холодного чая, а вместо этого добавлять в напиток натуральные усилители вкуса - мяту, корицу или цитрусовую эссенцию.

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Что известно о производителе чая "Vahdam India" "Vahdam India" - это индийский бренд премиум-класса, который специализируется на производстве и экспорте чаев, специй и суперфудов непосредственно от фермеров к потребителям в более чем 130 странах мира.

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