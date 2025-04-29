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Какой соус полезнее - кетчуп или горчица: специалисты поставили точку в споре

Юрий Берендий
29 апреля 2025, 04:02
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Что лучше - горчица или кетчуп: профессиональный доктор Карла Хабиб Мурад и эксперты по питанию объяснили, какая приправа полезнее для здоровья.
Какой соус полезнее - кетчуп или горчица: специалисты поставили точку в споре
Какой соус полезнее - кетчуп или горчица - специалисты окончательно ответили / Коллаж Главред, фото: pexels, pixabay

О чем идет речь в материале:

  • Что полезнее кетчуп или горчица
  • Чем полезна горчица
  • Чем полезен кетчуп

Многие люди задумываются, какие привычные приправы действительно полезны для здоровья. Эксперты проанализировали состав популярных соусов и рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе, чтобы поддерживать правильное питание и сохранять баланс в рационе.

Главред выяснил, что лучше - горчица или кетчуп.

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Состав кетчупа и горчицы - почему горчица так полезна

Доктор Карла Хабиб Мурад в своем посте в Instagram рассказала о составе кетчупа и горчицы, чтобы определить, какой из соусов полезнее.

"Кетчуп содержит сахар, а горчица - нет, оба содержат соль или натрий, однако горчица имеет меньше красителей и искусственных ароматизаторов", - пояснила доктор Карла Хабиб Мурад.

Смотрите видео о том, почему горчица полезнее кетчупа:

Эксперт также отметила, что горчица содержит гораздо меньше калорий - всего 3-4 ккал на столовую ложку, в то время как кетчуп - более 20 ккал.

Горчица или кетчуп - что выбрать для здорового питания

По мнению эксперта, горчица значительно полезнее кетчупа.

"Если вы подкрасите горчицу куркумой, которая является мощным антиоксидантом, ее польза для здоровья только возрастет", - подчеркнула Карла Хабиб Мурад. Тем, кто любит кетчуп, врач советует не злоупотреблять - достаточно одной ложки.

Как кетчуп и горчица влияют на блюда

По словам экспертов издания Mashed, кетчуп и горчица в западной культуре стали такими же базовыми приправами, как соль и перец.

"Они всегда под рукой, чтобы сделать любое блюдо вкуснее", - говорится в материале.

Однако они преимущественно сопровождают фаст-фуд и не рассматриваются как источник питательных веществ.

Пищевая ценность кетчупа и горчицы - в кетчупе или горчице больше натрия

Исследование Upstate Nutrition показало, что кетчуп хотя и содержит антиоксидант ликопин, преимущественно состоит из сахара и имеет высокое содержание натрия. Горчица же изготавливается из натуральных ингредиентов и имеет лишь 5 или меньше калорий на порцию, без сахара и жиров.

По заключению экспертов, горчица является безоговорочным победителем среди приправ для тех, кто хочет питаться здоровее. Ее натуральный состав, минимум калорий и мощный вкус делают ее лучшей альтернативой кетчупу.

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Что известно о "Mashed"

"Mashed" - это мультиплатформенное издание, посвященное людям, которые находят радость в еде, так же как и тем, кто находит радость в приготовлении пищи. Издание было запущено в 2016 году компанией Static Media и сейчас материалы издания на разных платформах просматривает 25 миллионов уникальных пользователей ежемесячно. Специалисты предлагают ежедневное освещение всех самых актуальных новостей в продуктовом и ресторанном сегменте, а также рецепты, практические советы и обзоры.

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