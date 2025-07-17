Отобрал у папы корону: в Сети в восторге от очаровашки Гарри Галкина

Кратко:
- Максим Галкин показал экстремальное увлечение сына
- В Сети обсуждают отличную форму и обаяние Галкина-младшего
В сентября детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой, двойняшкам Лизе и Гарри, исполнится 12 лет. Они взрослеют, меняются взгляды и увлечения.
К примеру, Гарри начал все чаще выбирать "мужские" развлечения: охотно ходит с папой на рыбалку, а недавно даже покорил впечатляющую высоту. Успехами сына в своем блоге в Instagram поделился Максим Галкин.
Он показал, как Гарри на большой высоте в канатном парке преодолевает препятствия, которые требуют от мальчика хорошей физической подготовки, гибкости и координации движений. В комментариях поклонники семьи Пугачевой и Галкина отмечают не только ловкость их сына, но и его огромное обаяние.
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Максим Галкин - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
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О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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