Отобрал у папы корону: в Сети в восторге от очаровашки Гарри Галкина

В комментариях отмечают, что 11-летний сын уже начал затмевать Максима Галкина.

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Гарри Галкин сейчас - как выглядит сын Галкина и Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

Максим Галкин показал экстремальное увлечение сына

В Сети обсуждают отличную форму и обаяние Галкина-младшего

В сентября детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой, двойняшкам Лизе и Гарри, исполнится 12 лет. Они взрослеют, меняются взгляды и увлечения.

К примеру, Гарри начал все чаще выбирать "мужские" развлечения: охотно ходит с папой на рыбалку, а недавно даже покорил впечатляющую высоту. Успехами сына в своем блоге в Instagram поделился Максим Галкин.

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Он показал, как Гарри на большой высоте в канатном парке преодолевает препятствия, которые требуют от мальчика хорошей физической подготовки, гибкости и координации движений. В комментариях поклонники семьи Пугачевой и Галкина отмечают не только ловкость их сына, но и его огромное обаяние.

Гарри Галкин сейчас - как выглядит сын Галкина и Пугачевой / instagram.com/maxgalkinru

Гарри Галкин сейчас - как выглядит сын Галкина и Пугачевой / instagram.com/maxgalkinru

Гарри Галкин сейчас - как выглядит сын Галкина и Пугачевой / instagram.com/maxgalkinru

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Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

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О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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