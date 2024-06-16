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"Мы заставим их сдаться": Мелони отличилась жестким заявлением по России

Яна Ставская
16 июня 2024, 14:22
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Продолжается уже второй день Саммита мира в Швейцарии.
'Мы заставим их сдаться': Мелони отличилась жестким заявлением по России
Мелони приняла участие в Саммите мира / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Итальянский премьер Джорджа Мелони отреагировала на недавние "предложения" Путина о якобы завершении войны. Ее слова были весьма жесткими и касались не только Путина, но и позиции всего Кремля.

Во время второго пленарного заседания Саммита мира Мелони подчеркнула, что участникам мероприятия "надо установить минимальные условия для дискуссии" (об окончании российско-украинской войны, - Главред).

"Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться. Это так не будет", - подчеркнула Мелони.

видео дня

Итальянский премьер добавила, что ставить России такие условия - это очень неправильно. Надо развеять нарративы путинской пропаганды, отметила она.

"Должны посмотреть, что мы можем построить на базе сегодняшней дискуссии. Италия хотела бы принимать в этом участие и помочь Украине смотреть в будущее. Если Россия не согласится (с пунктами мирного плана, - Главред), мы заставим ее сдаться", - подчеркнула Мелони.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Россия не желает идти на уступки - главное

Накануне "глава" России Владимир Путин разразился порцией пропагандистских заявлений. Российские оккупанты, дескать, приходили не "брать Киев за три дня", а, мол, принуждать Украину, которая ни на кого не нападала, к миру.

Кремль требует от Украины вывести ВСУ из четырех областей, даже из районов, которые РФ не оккупировала. Кроме того, Москва желает, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО. Только после этого Путин "начнет переговоры".

В ОП ответили, что заявления Путина накануне Саммита мира не повлияют на его повестку дня. Двусторонних переговоров с Россией на Глобальном саммите мира тоже не будет. Главной целью саммита является лишение РФ инструментов агрессии во всех сферах.

В свою очередь, канцлер ФРН Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

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