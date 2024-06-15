Украина не будет вести прямых переговоров с РФ: Жовква расставил точки над 'и'

Задачей мирового сообщества будет лишить Россию инструментов агрессии во всех сферах, заявил Игорь Жовква.

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Глобальный саммит мира будет искать пути лишения РФ инструментов агрессии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Двусторонних переговоров с Россией на Глобальном саммите мира не будет. Главной целью саммита является лишение РФ инструментов агрессии во всех сферах. Об этом в субботу, 15 июня, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква на полях саммита.

"Давайте сразу уточним, прямых переговоров с Россией не будет, это не тот формат, о котором даже будет разговор на этом Саммите мира. Этот Саммит для того, чтобы начать процесс мира, поэтому он называется инаугурационный или начальный саммит. Здесь присутствуют страны, которые готовы предметно говорить и действовать", - подчеркнул Жовква.

По его словам, дальнейший процесс и реализацию мира также будуть обсуждать. Жовква отметил, что этот саммит станет началом пути к миру. Он также подчеркнул, что внимание партнеров направлено на три ключевых вопроса, которые объединяют большинство мирового сообщества.

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"Мы не ставим себе цель на этом саммите решить все проблемы. Сконцентрировались на этих трех позициях, потому что эти позиции на сегодняшний день объединяют большинство мирового сообщества и мы это видим по участникам. В результате саммита будут продолжаться действия на реализацию и тех пунктов, которые сегодня обсуждаются, и других пунктов", - сказал чиновник.

Жовква также напомнил о десяти пунктах Формулы мира, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский сделает соответствующие объявления во время финальной сессии в воскресенье.

"Поэтому работа началась, работа продолжается. Задачей мирового сообщества будет лишить Россию инструментов агрессии во всех сферах. Ведь агрессия России продолжается не только на поле боя. Это и энергетическая безопасность, это и пищевая безопасность, это и экологическая безопасность. Вотглобальная задача этого саммита", - добавил представитель Офиса президента.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости по теме

Напомним, президент Зеленский поблагодарил администрацию президента Байдена и США за соглашение по безопасности на встрече с вице-президентом Харрис на Глобальном саммите мира в Швейцарии. Он подчеркнул, что это будет способствовать укреплению безопасности Украины, Европы и Америки.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что следующий Саммит мира должен привлечь Россию для принятия решения об окончании полномасштабной войны. Шольц не исключил возможности возобновления контактов с Владимиром Путиным, при условии наличия конкретного предмета обсуждения.

Как сообщал Главред, на Саммите мира в Швейцарии принимают участие 101 страна и международные организации, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что Украина никогда не хотела этой войны, единственный, кто ее хотел, - это Путин.

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