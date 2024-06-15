УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина не будет вести прямых переговоров с РФ: Жовква расставил точки над "и"

Руслана Заклинская
15 июня 2024, 19:26
41
Задачей мирового сообщества будет лишить Россию инструментов агрессии во всех сферах, заявил Игорь Жовква.
Украина не будет вести прямых переговоров с РФ: Жовква расставил точки над 'и'
Глобальный саммит мира будет искать пути лишения РФ инструментов агрессии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Двусторонних переговоров с Россией на Глобальном саммите мира не будет. Главной целью саммита является лишение РФ инструментов агрессии во всех сферах. Об этом в субботу, 15 июня, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква на полях саммита.

"Давайте сразу уточним, прямых переговоров с Россией не будет, это не тот формат, о котором даже будет разговор на этом Саммите мира. Этот Саммит для того, чтобы начать процесс мира, поэтому он называется инаугурационный или начальный саммит. Здесь присутствуют страны, которые готовы предметно говорить и действовать", - подчеркнул Жовква.

По его словам, дальнейший процесс и реализацию мира также будуть обсуждать. Жовква отметил, что этот саммит станет началом пути к миру. Он также подчеркнул, что внимание партнеров направлено на три ключевых вопроса, которые объединяют большинство мирового сообщества.

видео дня

"Мы не ставим себе цель на этом саммите решить все проблемы. Сконцентрировались на этих трех позициях, потому что эти позиции на сегодняшний день объединяют большинство мирового сообщества и мы это видим по участникам. В результате саммита будут продолжаться действия на реализацию и тех пунктов, которые сегодня обсуждаются, и других пунктов", - сказал чиновник.

Жовква также напомнил о десяти пунктах Формулы мира, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский сделает соответствующие объявления во время финальной сессии в воскресенье.

"Поэтому работа началась, работа продолжается. Задачей мирового сообщества будет лишить Россию инструментов агрессии во всех сферах. Ведь агрессия России продолжается не только на поле боя. Это и энергетическая безопасность, это и пищевая безопасность, это и экологическая безопасность. Вотглобальная задача этого саммита", - добавил представитель Офиса президента.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости по теме

Напомним, президент Зеленский поблагодарил администрацию президента Байдена и США за соглашение по безопасности на встрече с вице-президентом Харрис на Глобальном саммите мира в Швейцарии. Он подчеркнул, что это будет способствовать укреплению безопасности Украины, Европы и Америки.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что следующий Саммит мира должен привлечь Россию для принятия решения об окончании полномасштабной войны. Шольц не исключил возможности возобновления контактов с Владимиром Путиным, при условии наличия конкретного предмета обсуждения.

Как сообщал Главред, на Саммите мира в Швейцарии принимают участие 101 страна и международные организации, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что Украина никогда не хотела этой войны, единственный, кто ее хотел, - это Путин.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Игорь Жовква война России и Украины мирные переговоры с Россией Саммит мира
Реклама

Главное за день

Мощный циклон будет заливать почти всю Украину: где именно ждать грозы, град и шквалы

Мощный циклон будет заливать почти всю Украину: где именно ждать грозы, град и шквалы

19:29 Синоптик
Несколько часов со светов в сутки и холодная зима: пессимистический прогноз Укрэнерго

Несколько часов со светов в сутки и холодная зима: пессимистический прогноз Укрэнерго

18:56 Украина
Зеленский назвал вице-президенту США главную цель Путина в "кровавой войне"

Зеленский назвал вице-президенту США главную цель Путина в "кровавой войне"

18:53 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Штормить будет раз за разом: в Украину врываются магнитные бури 5768

Штормить будет раз за разом: в Украину врываются магнитные бури

Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное 4912

Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное

Последствия ужасные: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде - полный список 3344

Последствия ужасные: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде - полный список

Отправка войск Британии в Украину: Сунак сделал неожиданное заявление 2495

Отправка войск Британии в Украину: Сунак сделал неожиданное заявление

Последние новости

19:29

Мощный циклон будет заливать почти всю Украину: где именно ждать грозы, град и шквалы

19:26

Украина не будет вести прямых переговоров с РФ: Жовква расставил точки над "и"

19:13

Если уж мира на горизонте не видно...мнение

18:56

Несколько часов со светов в сутки и холодная зима: пессимистический прогноз Укрэнерго

18:53

Зеленский назвал вице-президенту США главную цель Путина в "кровавой войне"

Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главноеЧто присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное
18:32

Украина массово уничтожает российскую ПВО: в Bild раскрыли противоречивую стратегию

18:06

Очень оптимистичный прогноз: будут ли выключать свет 16 июня

17:47

Оккупантов выбили с позиций: в НГУ рассказали детали мощного удара на востоке

17:29

Украина будет в НАТО, однако есть одно "но": Столтенберг удивил заявлением

Реклама
16:49

Шольц заговорил об окончании войны и назвал условие переговоров с Путиным

16:23

ВСУ приближаются к перелому: артиллерийское преимущество оккупантов тает - WP

16:22

Почему этот день нужно обязательно провести с родными: приметы 16 июня

16:00

"Часть миротворческого процесса": Зеленский спрогнозировал результаты Саммита

15:58

Оккупанты могут перерезать "дорогу жизни": какая опасность ждет ВСУ - BILD

15:38

Это ужасно: Слава Каминская рассказала, что случилось с ее дочерью

15:01

Ударит +33 градуса: когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара

14:59

Ермак жестко ответил на шантаж Путина и назвал условие участия РФ в Саммите мираВидео

14:57

Стало известно, на сколько дают отсрочку аграриям от мобилизации: только некоторые профессии

14:42

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике: как выглядит принцесса

14:37

"Планы были разрушены": В НАТО оценили ситуацию на фронте в Украине

Реклама
14:35

"Оккупанты заблокированы 5-й день": в ВСУ раскрыли детали боев за Волчанск

14:34

Как отбелить грязные швы между плиткой: невероятно простой трюк с содой

13:49

США выделяют Украине более $1,5 млрд: у Байдена раскрыли детали нового пакета

13:29

Стараюсь доверять обещанию "но": Зеленский сказал, может ли Китай помогать РФ

13:13

3 причины, почему летом легче худеть: невероятный секрет, о котором знают не все

13:12

Новые детали дела Шабунина: военные сообщали в ГБР о незаконных командировках и надбавках активиста

13:10

Инсайдер рассекретил, почему дочь Анджелины Джоли отказалась от Брэда Питта

12:56

"Завоевание земли": Шольц отреагировал на "мирный план" Путина по Украине

12:51

Врага выбили на двух направлениях, РФ захватила еще одно село на востоке – СМИ

12:28

"Мир в обмен на людей - рабство": Стефанчук злобно растоптал условия Путина

12:25

Куда стремится мысль, туда движется тело: рецензия на мультфильм "Мыслями наизнанку 2"Видео

12:08

В Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС: что будет с отключениями света

11:49

Слишком поздно: дворецкий Королевского дворца сделал смелое заявление о Гарри

11:40

Запускают тысячи авиабомб по Украине: Зеленский раскрыл реальные цели атак РФ

11:36

Гитлера на встречу в Тегеран тоже не звали: эксперт об отсутствии РФ на Саммите

11:08

Лишь единицы прочитают слово за 8 секунд: загадка для самых сообразительных

10:58

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 16 июня

10:33

Отправка войск Британии в Украину: Сунак сделал неожиданное заявление

10:11

Что значит "його/її ґедзь вкусив": не все знают правильный ответВидео

10:00

Предпосылки для "мирных" переговоров: в ISW раскрыли, что требует Путин у Запада

Реклама
09:47

У россиян снова паника: беспилотники атаковали Ростовскую область РФ - детали

09:23

Гороскоп на завтра 16 июня: Скорпионам - разочарование, Ракам - удача на каждом шагу

09:07

Почему Запад активизировался, а Путин говорит о мире?мнение

09:00

Без электричества по 6-12 часов и перебои с отоплением: что ждет украинцев зимой

08:54

Более 70 дронов нанесли удар по аэродрому РФ: в ГУР удивили подробностями атаки

08:45

Нужно ли чистить шампиньоны от кожуры: какая опасность скрывается в нечищеных грибах

08:14

В Донецкой области оккупанты прорываются вперед: аналитики раскрыли ситуацию

06:35

Почему соглашение с США попахивает духом Будапештского меморандумамнение

05:30

КНР поддерживает войну: эксперт об "истерике" РФ и Китая перед Саммитом мира

04:56

Последствия ужасные: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде - полный списокВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять