'Часть миротворческого процесса': Зеленский спрогнозировал результаты Саммита

Украина никогда не хотела войны, которая стала результатом преступной агрессии России.

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Владимир Зеленский объяснил путь к миру в Украине / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

На Саммите мира в Швейцарии представлены 101 государство мира, включая международные организации, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня - день нашего общего успеха. Действительно нам всем вместе удалось дать шанс дипломатии", - сказал он во время совместного брифинга с президентом Швейцарии.

Как он подчеркнул, Украина никогда не хотела этой войны. "Это - преступная и абсолютно неспровоцированная агрессия России, и единственный, кто ее хотел, - это Путин".

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"Но в любом случае - мир сильнее", - отметил Зеленский.

Именно поэтому, по его словам, родилась Формула мира. "Формула единения мирового большинства ради мира, ради полной действенности целей и принципов Устава ООН, международного права, а, следовательно, и глобальной безопасности. Это то, что близко каждой нации мира", - заявил он.

"Именно поэтому удалось объединить здесь в Швейцарии 101 страну и международную организацию. На сегодня такое количество зарегистрировалось тут - на первом Саммите мира", - заявил Зеленский.

Еще часть стран и лидеров, как он подчеркнул, "проявили интерес к нашему Саммиту и отреагировали на миротворческий импульс Формулы мира - и даже если их сегодня здесь на первом Саммите нет, нам удалось вернуть миру идею, что коллективные усилия способны остановить войну и установить справедливый мир. Эта идея точно сработает - потому что мир имеет силу".

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

"Все, о чем будет договорено сегодня на саммите, станет частью столь важного нам миротворческого процесса. Верю, что мы увидим здесь на саммите, как делается история. Спасибо вам за вашу поддержку, и пусть справедливый мир будет установлен как можно скорее", - добавил Зеленский.

Саммит мира – последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию и сделал важное заявление. Необходимо приложить все усилия, чтобы положить конец войне, подчеркнул президент Украины.

Напомним, у Владимира Зеленского ранее раскрыли вероятный сценарий допуска РФ на новый Саммит мира. На втором Саммите может обсуждаться дорожная дорожной карта продвижения к миру, говорит Игорь Жовква.

Как ранее сообщалось, эксперт Тарас Загородний рассказал об "истерике" РФ и Китая перед Саммитом мира. Пекин и Москва понимают долгосрочные последствия этого саммита, говорит Тарас Загородний.

/ Главред

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