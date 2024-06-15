УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Часть миротворческого процесса": Зеленский спрогнозировал результаты Саммита

Алексей Тесля
15 июня 2024, 16:00
63
Украина никогда не хотела войны, которая стала результатом преступной агрессии России.
'Часть миротворческого процесса': Зеленский спрогнозировал результаты Саммита
Владимир Зеленский объяснил путь к миру в Украине / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

На Саммите мира в Швейцарии представлены 101 государство мира, включая международные организации, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня - день нашего общего успеха. Действительно нам всем вместе удалось дать шанс дипломатии", - сказал он во время совместного брифинга с президентом Швейцарии.

Как он подчеркнул, Украина никогда не хотела этой войны. "Это - преступная и абсолютно неспровоцированная агрессия России, и единственный, кто ее хотел, - это Путин".

видео дня

"Но в любом случае - мир сильнее", - отметил Зеленский.

Именно поэтому, по его словам, родилась Формула мира. "Формула единения мирового большинства ради мира, ради полной действенности целей и принципов Устава ООН, международного права, а, следовательно, и глобальной безопасности. Это то, что близко каждой нации мира", - заявил он.

"Именно поэтому удалось объединить здесь в Швейцарии 101 страну и международную организацию. На сегодня такое количество зарегистрировалось тут - на первом Саммите мира", - заявил Зеленский.

Еще часть стран и лидеров, как он подчеркнул, "проявили интерес к нашему Саммиту и отреагировали на миротворческий импульс Формулы мира - и даже если их сегодня здесь на первом Саммите нет, нам удалось вернуть миру идею, что коллективные усилия способны остановить войну и установить справедливый мир. Эта идея точно сработает - потому что мир имеет силу".

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

"Все, о чем будет договорено сегодня на саммите, станет частью столь важного нам миротворческого процесса. Верю, что мы увидим здесь на саммите, как делается история. Спасибо вам за вашу поддержку, и пусть справедливый мир будет установлен как можно скорее", - добавил Зеленский.

Саммит мира – последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию и сделал важное заявление. Необходимо приложить все усилия, чтобы положить конец войне, подчеркнул президент Украины.

Напомним, у Владимира Зеленского ранее раскрыли вероятный сценарий допуска РФ на новый Саммит мира. На втором Саммите может обсуждаться дорожная дорожной карта продвижения к миру, говорит Игорь Жовква.

Как ранее сообщалось, эксперт Тарас Загородний рассказал об "истерике" РФ и Китая перед Саммитом мира. Пекин и Москва понимают долгосрочные последствия этого саммита, говорит Тарас Загородний.

инфографика, Саммит мира
/ Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский война России и Украины Саммит мира
Реклама

Главное за день

"Часть миротворческого процесса": Зеленский спрогнозировал результаты Саммита

"Часть миротворческого процесса": Зеленский спрогнозировал результаты Саммита

16:00 Мир
Ударит +33 градуса: когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара

Ударит +33 градуса: когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара

15:01 Синоптик
Ермак жестко ответил на шантаж Путина и назвал условие участия РФ в Саммите мира

Ермак жестко ответил на шантаж Путина и назвал условие участия РФ в Саммите мира

14:59 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин занервничал и совершил большую глупость 7282

Путин занервничал и совершил большую глупость

Дальше - хуже: что будет, если не прийти по повестке в ТЦК - объяснение юриста 5595

Дальше - хуже: что будет, если не прийти по повестке в ТЦК - объяснение юриста

Штормить будет раз за разом: в Украину врываются магнитные бури 4838

Штормить будет раз за разом: в Украину врываются магнитные бури

Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное 4148

Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное

Последние новости

16:23

ВСУ приближаются к перелому: артиллерийское преимущество оккупантов тает - WP

16:22

Почему этот день нужно обязательно провести с родными: приметы 16 июня

16:00

"Часть миротворческого процесса": Зеленский спрогнозировал результаты Саммита

15:58

Оккупанты могут перерезать "дорогу жизни": какая опасность ждет ВСУ - BILD

15:38

Это ужасно: Слава Каминская рассказала, что случилось с ее дочерью

Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главноеЧто присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное
15:01

Ударит +33 градуса: когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара

14:59

Ермак жестко ответил на шантаж Путина и назвал условие участия РФ в Саммите мираВидео

14:57

Стало известно, на сколько дают отсрочку аграриям от мобилизации: только некоторые профессии

14:42

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике: как выглядит принцесса

Реклама
14:37

"Планы были разрушены": В НАТО оценили ситуацию на фронте в Украине

14:35

"Оккупанты заблокированы 5-й день": в ВСУ раскрыли детали боев за Волчанск

14:34

Как отбелить грязные швы между плиткой: невероятно простой трюк с содой

13:49

США выделяют Украине более $1,5 млрд: у Байдена раскрыли детали нового пакета

13:29

Стараюсь доверять обещанию "но": Зеленский сказал, может ли Китай помогать РФ

13:13

3 причины, почему летом легче худеть: невероятный секрет, о котором знают не все

13:12

Новые детали дела Шабунина: военные сообщали в ГБР о незаконных командировках и надбавках активиста

13:10

Инсайдер рассекретил, почему дочь Анджелины Джоли отказалась от Брэда Питта

12:56

"Завоевание земли": Шольц отреагировал на "мирный план" Путина по Украине

12:51

Врага выбили на двух направлениях, РФ захватила еще одно село на востоке – СМИ

12:28

"Мир в обмен на людей - рабство": Стефанчук злобно растоптал условия Путина

Реклама
12:25

Куда стремится мысль, туда движется тело: рецензия на мультфильм "Мыслями наизнанку 2"Видео

12:08

В Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС: что будет с отключениями света

11:49

Слишком поздно: дворецкий Королевского дворца сделал смелое заявление о Гарри

11:40

Запускают тысячи авиабомб по Украине: Зеленский раскрыл реальные цели атак РФ

11:36

Гитлера на встречу в Тегеран тоже не звали: эксперт об отсутствии РФ на Саммите

11:08

Лишь единицы прочитают слово за 8 секунд: загадка для самых сообразительных

10:58

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 16 июня

10:33

Отправка войск Британии в Украину: Сунак сделал неожиданное заявление

10:11

Что значит "його/її ґедзь вкусив": не все знают правильный ответВидео

10:00

Предпосылки для "мирных" переговоров: в ISW раскрыли, что требует Путин у Запада

09:47

У россиян снова паника: беспилотники атаковали Ростовскую область РФ - детали

09:23

Гороскоп на завтра 16 июня: Скорпионам - разочарование, Ракам - удача на каждом шагу

09:07

Почему Запад активизировался, а Путин говорит о мире?мнение

09:00

Без электричества по 6-12 часов и перебои с отоплением: что ждет украинцев зимой

08:54

Более 70 дронов нанесли удар по аэродрому РФ: в ГУР удивили подробностями атаки

08:45

Нужно ли чистить шампиньоны от кожуры: какая опасность скрывается в нечищеных грибах

08:14

В Донецкой области оккупанты прорываются вперед: аналитики раскрыли ситуацию

06:35

Почему соглашение с США попахивает духом Будапештского меморандумамнение

05:30

КНР поддерживает войну: эксперт об "истерике" РФ и Китая перед Саммитом мира

04:56

Последствия ужасные: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде - полный списокВидео

Реклама
04:10

Как заморозить кукурузу: чрезвычайно простой способ, с которым справится каждыйВидео

03:43

Вырастут сочные помидоры: садовод назвал одну вещь, которую нужно сделать в июне

03:27

Для чего нужны три отделения в стиральной машинке: секрет идеальной чистоты вещей

02:40

На ЗАЭС может произойти катастрофа: в Энергоатоме поразили возможным сценарием

02:00

Устроила "голую" вечеринку: предательница Лолита Милявская попала в новый скандал

00:28

Там самые интенсивные штурмы: названо направление на фронте, где очень сложная ситуация

00:22

Зеленского беспокоит "мелкий шрифт" в соглашении с США: в NYT раскрыли "подводные камни"

00:18

Не хочу говорить слово "дочь": Евгения Власова рассказала, почему прячет свою девочкуВидео

14 июня, пятница
23:30

Жена Виктора Павлика похвасталась подарком от него

23:18

Штормить будет раз за разом: в Украину врываются магнитные бури

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять