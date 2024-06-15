КНР поддерживает войну: эксперт об "истерике" РФ и Китая перед Саммитом мира

Пекин и Москва понимают долгосрочные последствия этого саммита, говорит Тарас Загородний.

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После того, как Глобальный саммит мира, инициированный президентом Владимиром Зеленским, начали активно торпедировать Россия и Китай, дивиденды Украине он уже приносит, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Если бы саммит был пустым, как часто говорят, в том числе и у нас, то Москва и Пекин не нервничали бы так из-за него. Видимо, они понимают долгосрочные последствия этого саммита. Ведь получается, что тот, кто не приедет на саммит мира, поддерживает войну. И тот же Китай, который доказывает, что ратует за мир, оказывается в крайне неприятном положении", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт говорит, что саммит – это "добрые слова", которые задают долгосрочную рамку, а "пистолет" – это удары, наносимые по территории России.

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"Истерика Китая и России показательна: первый пытается не допустить появления на саммите в Швейцарии других стран, вторая нервничает и собирает на своей собственной встрече глав других государств. Это говорит о том, что саммит серьёзнее, чем думают украинцы. Если бы это было пустое мероприятие, РФ и Китай так не суетились бы", - добавил Загородний.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Саммит мира – последние новости по теме

Ранее стало известно, кто представит США на Саммите мира. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис возглавит делегацию США на глобальном Саммите мира в Швейцарии, инициированном президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, Россия подготовила спецоперацию, в частности, дипломатического давления, чтобы помешать Украине собрать большое количество участников. Сама страна-агрессор, по понятным причинам, на мероприятие не приглашена.

Ранее сообщалось, что Пекин отказался от участия в саммите мира, объясняя это тем, что выступает только за те события по урегулированию "украинского конфликта", где одинаково будет представлена ​​позиция и Украины, и России.

/ Главред

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