Россия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мира

Разрешение бить по территории России стало переломом в войне, ведь ничто так не заставит РФ стремиться к миру, как удары по ней, считает Тарас Загородний.

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РФ и Китай засуетились из-за саммита мира, и у них есть серьёзные основания нервничать – Загородний / Главред

Уже в эти выходные, 15-16 июня, в Швейцарии состоится саммит мира, призванный решить проблему российской агрессии против Украины и устранить угрозы, которые создаёт Россия. В основе саммита – украинская "формула мира", но в этот раз на обсуждение будут вынесены только три её пункта из десяти: безопасность АЭС, продовольственная безопасность, обмен пленными и возвращение детей, депортированных в РФ.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду рассказал, чего Украине ждать от саммита мира, почему из-за него засуетилась Россия, а Китай угораздил в ловушку, какие условия должны сложиться для того, чтобы Путин мог участвовать в саммите мира, а также какое событие стало переломом в войне и резко увеличит стремление Москвы к миру.

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Чего Украине ждать от саммита мира, на ваш взгляд? Каково его практическое и символическое значение?

Честно говоря, изначально я скептически относился к саммиту мира, но после того, как его начали активно торпедировать Россия и Китай, считаю, что саммит ещё не состоялся, но дивиденды Украине уже приносит. Если бы саммит был пустым, как часто говорят, в том числе и у нас, то Москва и Пекин не нервничали бы так из-за него. Видимо, они понимают долгосрочные последствия этого саммита. Ведь получается, что тот, кто не приедет на саммит мира, поддерживает войну. И тот же Китай, который доказывает, что ратует за мир, оказывается в крайне неприятном положении.

Кроме того, я часто говорю о том, что добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем просто добрым словом. Этот саммит – это "добрые слова", которые задают долгосрочную рамку, а "пистолет" – это удары по территории России.

Например, конференция 1943 года, на которой собирались Сталин, Черчилль и Рузвельт. Знали ли они, когда закончится война? Нет, не знали, но уже обсуждали и вопросы тактического характера, и видение того, как должен быть построен послевоенный мир. Это тоже были "добрые слова", за чем последовала реализация намеченного.

План украинского президента Владимира Зеленского проголосован в ООН еще в прошлом году, его поддержали 140 стран / фото: скриншот из видео

Истерика Китая и России показательна: первый пытается не допустить появления на саммите в Швейцарии других стран, вторая нервничает и собирает на своей собственной встрече глав других государств. Это говорит о том, что саммит серьёзнее, чем думают украинцы. Если бы это было пустое мероприятие, РФ и Китай так не суетились бы.

Считаете ли вы правильным то, что Россия не приглашена на этот саммит, хотя является стороной конфликта?

Для приглашения России ещё не вызрели нужные обстоятельства. Ведь и Гитлера на Тегеранскую конференцию не приглашали – его "пригласили" уже на Нюрнбергский трибунал после того, как Германия капитулировала. Вот и для приглашения Путина должны сложиться определённые условия.

План Зеленского проголосован в ООН, его поддержали 140 стран. Саммит мира будет рассматривать пока что только первые три пункта этого плана. И сейчас Украина продавила возможность наносить удары по территории России. Всё это направляет РФ в правильное русло.

А как может повлиять (если повлияет) на эффективность саммита отсутствие представителей Китая на нём?

Ничего страшного. Значит, для Китая цена "входного билета" на второй аналогичный саммит должна быть намного выше. Ведь Китай, заявляя, что выступает за мир, фактически продвигает аннексию территорий. Значит, Пекину ещё рано с нами разговаривать. И, значит, на другом саммите Китай будет на других позициях. Мало ли что случится к тому времени. Возможно, прилетит дрон в компрессор, который качает нефть в Китай… Как показывает практика, в подобных обстоятельствах мысли уже будут идти в правильном направлении.

Безусловно, присутствие представителей Китая на саммите было бы желательным, но их отсутствие не является смертельным.

Основные наши союзники будут присутствовать, поддерживать нашу "формулу мира" будут, удары по территории РФ уже санкционированы, при этом все "русские народные сказки" о ядерном ударе развеялись, как дым, – учитывая всё это, Китай может не приезжать и дальше.

Китайцы пытаются торговать своими миротворческими усилиями и за счёт Украины показать, что они что-то решают. Ну, хорошо, пусть так, но тогда всё решится без них, и Китай окажется в очень неприятной ситуации. Пекин настаивал, что он последовательно отстаивает Устав ООН, но оказалось, что эти слова не соответствуют действительности. И подрыв репутации будет проблемой Китая, не нашей.

Украине нечего терять, она бьётся за выживание. А помощь Китая России, естественно, нашей стране невыгодна. Призывы китайцев остановиться на линии разграничения – это работа на Россию. Нас это не устраивает, потому китайцы могут не приезжать на саммит. А если соберутся ехать, то пусть приезжают с теми предложениями, которые будут устраивать Украину и её союзников.

Все разговоры Китая о мире оказались фикцией, это загонит Пекин в дипломатическую ловушку / Скриншот YouTube

Как вы считаете, учитывая специфику России, способен ли саммит мира приблизить Украину к установлению мира на условиях Киева? Или всё будет решаться на поле боя?

Конечно же, мгновенных результатов саммита не будет, на это рассчитывать не стоит, но заданные рамки позволят мобилизовать нужные Украине усилия.

Там будут звучать очень неприятные для РФ вещи: похищение Россией детей, обмен пленными "всех на всех", свобода судоходства. С последним Украина уже справилась без разных советчиков, загнав СБУшными дронами Sea Baby Черноморский флот РФ чёрт-те куда.

Мир разделился на два лагеря, и этот саммит покажет, что все разговоры Китая о мире оказались фикцией, что загонит Пекин в дипломатическую ловушку. Тем более, поговаривают, что это Путин попросил китайцев не приезжать – это их проблемы, что они слушают какого-то сумасшедшего идиота и вынуждены рассказывать "китайские народные сказки" о том, что 26 стран поддержали "мирную" инициативу Пекина, а 45 дали позитивный отзыв. Но при этом списка стран Китай не показал.

Для государства, которое претендует на ключевые роли в этом мире, как-то всё это тухло.

Основное уже сделано – разрешены удары западным оружием по территории России. А ведь ничто так не заставит РФ стремиться к миру, как удары по ней. Это реальные шаги по реализации мирного плана Зеленского и пунктов саммита мира.

Вы вскользь упомянули об альтернативной встрече, которую Россия проведёт параллельно с саммитом мира. Каково будет значение этой встречи? Зачем она России? Просто чтобы перебить повестку дня саммита в Швейцарии?

Да. Это попытка показать, что существует альтернативная точка зрения. Соберутся, ну и всё.

Не думаю, что на этой встрече соберут идиотов, которые будут открыто поддерживать агрессию России против Украины. Скорее всего, там будет звучать очень расплывчатая терминология.

Могут ли на саммите заговорить о том, что Россия должна вывести свои войска из Украины?

За это уже проголосовали в ООН. На этом саммите будет обсуждаться три пункта плана Зеленского из десяти, а на следующем – уже может быть всё остальное.

Россия суетится и пытается добиться перемирия, потому что понимает, что осенью уже будут видны проблемы с её энергетикой, и тогда она окажется в совсем слабой позиции: когда у тебя валится экономика, сложно рассказывать, какой ты сильный. Украина будет дожимать РФ военно-политическим путём, чтобы добиться выведения российский войск со своей территории.

На ваш взгляд, сегодня Запад поддерживают абсолютно все пункты "формулы мира" Зеленского и готов помогать Украине до освобождения всех территорий, оккупированных Россией?

Западные политики не особо отличаются от украинских: никто не хочет напрягаться. Идеальная модель поведения западного политика – сочувствовать украинцам, переживать о том, как их убивают, говорить громкие слова, "пилить" международную помощь, которая выдаётся для поддержания украинских беженцев.

А Украина заставляет их выходить из зоны комфорта.

Теперь, продавив возможность бить по территории РФ, нужно требовать от западных политиков, чтобы они заставили Россию собрать манатки и шуровать на границы 1991 года. Понятно, они особо не хотят этого делать, но это их проблемы.

Пока что это наши проблемы – война на нашей территории и гибнут наши люди.

Нужно заставлять. Когда американцы скажут, что не могут дать Украине ATACMS, нужно уточнять: "А вы что, с Путиным договорились?". Это подрывает репутацию не нашу, а стран, в которые не будем тыкать пальцем, но которые рассказывают, как они борются за демократию, сохранение территориальной целостности и следование Уставу ООН.

Если подытожить всё, о чём мы говорили, на ваш взгляд, международная обстановка относительно войны в Украине сейчас складывается в пользу Киева или Москвы?

Переломный момент наступил – разрешение бить по РФ получено, и его нужно наращивать.

Кстати, это автоматически означает и удары по территории Беларуси. Фактически Украина уже обезопасила свой северный фронт. Думаю, что Лукашенко с грустью осознаёт, что как минимум Мозырский и Новополоцкий НПЗ могут оказаться лишними на белорусской территории.

На данный момент инициатива на стороне Украины, и нужно её реализовывать: требовать больше оружия, авиации и всего остального. На Западе боятся хаоса в России – так пускай РФ шурует на границы 1991 года, и тогда там будет спокойнее, меньше хаоса.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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