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Белорусы неожиданно открыли огонь по российскому дрону: куда направлялся БпЛА

Марина Фурман
14 июля 2025, 09:45
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Обломки дрона упали на территории Гомельской области.
Лукашенко, Путин, шахед
Белорусский вертолет перехватил дрон РФ, летевший в сторону Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншоты с видео

Вкратце:

  • Беларусь сбила российский дрон, который летел атаковать Украину
  • Обломки БпЛА упали на территории Гомельской области

В ночь на 12 июля российские оккупанты массированно обстреляли Украину. Во время атаки случился неожиданный поворот. Белорусский вертолет сбил российский ударный дрон, который летел в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинской разведке.

Известно, что белорусский вертолет Ми-24 12 июля уничтожил российский ударный БпЛА типа "Гербера", который летел в сторону Украины.

видео дня

В тот момент в воздушном пространстве Беларуси находилось по меньшей мере три российских беспилотника.

Вертолет белорусских сил ЧП во время выполнения задачи по контролю воздушного пространства доложил об обнаружении и уничтожении ударного дрона.

Сообщается, что обломки сбитого БпЛА упали на территории Гомельской области.

инфографика шахед, шахед, шахеды
"Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, днем 13 июля в городе Самар, что на Днепропетровщине раздались звуки взрывов. Городской голова Сергей Резник подтвердил атаку дронов и призвал жителей не публиковать в соцсетях фото или видео последствий.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение последних семи дней Россия осуществила масштабные атаки по Украине, использовав более 1800 дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты. Таким образом оккупанты пытаются усилить давление и террор против украинских городов и общин.

Напомним, российские оккупанты в ночь на субботу, 12 июля, массированно ударили по Украине ракетами, дронами и авиабомбами. В результате удара в ряде городов есть разрушения и возникли сильные пожары. В частности, во Львове частично разрушен подъезд жилого дома, а в Харькове сильный пожар, есть попадания в гражданскую инфраструктуру.

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Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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