Эффективность доказана: Украина использует новое оружие против 'Шахедов'

Россия усилила воздушный террор против Украины, выпустив за неделю более 1800 дронов, Зеленский рассказал об эффективности дронов-перехватчиков.

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За неделю удалось уничтожить сотни "Шахедов" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем сказал Зеленский:

РФ за последнюю неделю выпустила по Украине 1800 дронов, 1200 КАБов и 83 ракеты

Дроны-перехватчики эффективно проявили себя в противодействии "шахедам"

Украина эффективно применяет дроны-перехватчики для сбивания российских ударных БпЛА. за последнюю неделю уже известно о сотнях сбитий "Шахедов" с применением данного вида оружия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам Зеленского, в течение последних семи дней Россия осуществила масштабные атаки по Украине, использовав более 1800 дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты. Таким образом оккупанты пытаются усилить давление и террор против украинских городов и общин.

видео дня

Смотрите видео Зеленского об ударах по Украине:

/ Фото: скриншот

В то же время силы ПВО демонстрируют эффективность - особенно результативно действуют дроны-перехватчики, которые только за неделю сбили сотни "Шахедов". Тема расширения этого направления стала ключевой во время встреч с международными партнерами.

Зеленский также поблагодарил всех, кто поддерживает усиление обороны и украинских защитников, которые ежедневно защищают небо.

"Шахеды" - один из российских способов затягивать войну. Должны нейтрализовать эту угрозу, чтобы быстрее заработала дипломатия. Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилят нашу защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы, "семерки" и всех партнеров", - резюмировал Зеленский.

"Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 12 июля российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив ракеты, беспилотники и авиационные бомбы. В результате ударов зафиксированы масштабные разрушения и масштабные пожары в нескольких городах. Во Львове частично разрушен подъезд жилого дома, а в Харькове огонь охватил объекты гражданской инфраструктуры.

Черновцы также пострадали от атаки. Из-за падения обломков погибли двое мирных жителей - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Еще четверо получили тяжелые ранения, одна из пострадавших находится в критическом состоянии. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк.

В то же время Минобороны РФ традиционно отрицает факт ударов по гражданским объектам, заявляя, что якобы атаковало предприятия военно-промышленного комплекса во Львове, Харькове и Луцке, а также "военный аэродром".

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Об ударном дроне: Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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