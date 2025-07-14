Бритни Спирс удочерила девочку: признание 43-летней певицы

Спирс сообщила несколько важных новостей под дикий танец в купальнике.

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Бритни Спирс дети - певица заговорила об удочерении / коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Кратко:

Детский вопрос для Бритни Спирс - болезненная тема

Певица заявила, что удочерила девочку

Американская поп-икона Бритни Спирс - мама двоих детей. В ее браке с танцовщиком Кевином Федерлайном появилось двое сыновей - Джейден и Шон. За месяц до свадьбы со своим третьим мужем, актером и моделью Сэмом Асгари, певица пережила выкидыш.

Тема родительства является для Спирс болезненной, так как она утратила опеку над сыновьями, когда ей самой понадобился опекун. На днях звезда сделала громкое заявление: она удочерила девочку, которую зовут Леннон Лондон Спирс.

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Об этом Бритни в своей характерной сбивчивой манере сообщила в своем блоге в Instagram. "Я не занималась спортом уже много лет, поэтому надела этот розовый купальник и зажигала! Как вы, прекрасные люди, сегодня утром? Мне нужен кофе. И я хочу сообщить вам, ребята, что я удочерила прекрасную девочку! Ее зовут Леннон Лондон Спирс! Это 30 секунд моей случайной глупой тренировки! Я ненавижу тренировки, но 3 часа моих записей были украдены! Мне было больно смотреть на то, как они исчезают, потому что я потела до седьмого пота и была одета в белую куртку! У Леннон сегодня очаровательное платье! Оно говорит, что она здесь новенькая! Так что, пожалуйста, перестань говорить гадости, Америка! Я решила переехать в Италию", - написала Бритни Спирс.

Дополнительных комментариев от певицы или ее представителей об усыновлении не последовало.

Бритни Спирс дети - певица заговорила об удочерении / instagram.com/britneyspears

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