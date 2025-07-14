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РФ постигнет новая беда до 1 января 2026-го: с чем столкнутся оккупанты - эксперт рассказал

Алёна Воронина
14 июля 2025, 12:46
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Кремлю уже совсем скоро придется искать способ, как удержать Россию "на плаву".
РФ постигнет новая беда до 1 января 2026-го: с чем столкнутся оккупанты - эксперт рассказал
РФ постигнет новая беда до 1 января 2026 года, говорит экономист/ коллаж: Главред

Основные тезисы Милова:

  • К 1 января 2026 года РФ подойдет к ситуации, когда финансовые резервы будут исчерпаны
  • России придется искать способы, как выйти из этой ситуации

В стране-агрессоре России уже к 1 января 2026 года может сложиться ситуация, когда финансовые резервы будут исчерпаны. И тогда РФ придется искать способы, как выйти из этой ситуации.

"Момент истины" наступит в период обсуждения бюджета на следующий год - с августа по октябрь. Уже сейчас российская властная верхушка оказалась в ситуации, когда уже нет возможности спокойно принять новый дефицитный бюджет, ведь непонятно, чем его закрывать. Об этом рассказал российский экономист Владимир Милов в интервью Главреду.

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Он отметил, что в Фонде национального благосостояния еще остались какие-то небольшие деньги, но их, очевидно, до конца года потратят на закрытие бюджетного дефицита. И этого еще и не хватит.

"Да, у них есть так называемая неликвидная часть Фонда национального благосостояния - она уже составляет около 70%. Но это деньги, вложенные в неликвидные активы: акции, облигации российских госкомпаний. Вы не можете просто взять и продать их, быстро получить живые деньги. То есть, условно говоря, забудьте - считайте, что ничего этого нет", - сказал он.

Таким образом, к 1 января они, по сути, подойдут к ситуации, когда финансовые резервы будут исчерпаны, отметил Милов.

"И вот мне действительно интересно - я не знаю, что именно они будут делать. Мое предположение, о котором мы с вами уже говорили, - это переход к открытому эмиссионному финансированию. То есть они объявят нереалистичный план по госзаимствованиям, и фактически Центральный банк будет давать деньги банкам, чтобы те кредитовали правительство. Это и есть эмиссия через одного посредника", - предполагает российский экономист.

По мнению эксперта, это самый вероятный сценарий, и в краткосрочной перспективе - самый дешевый для России.

Также он отметил, что теоретически они могли бы еще повысить налоги, но, как уже видно, это плохо сказывается на экономике. Сильное повышение налогов, которое уже запланировано с 1 января этого года, уже оказывает негативное влияние на инвестиции и экономический рост. А еще одно повышение будет иметь для них очень тяжелые последствия, сказал Милов.

"Многие эксперты всегда говорили: "Ну, они смогут занимать деньги". Но как именно занимать? Они не имеют доступа к заимствованиям на международных рынках. Даже Китай не дает им денег в долг - и, скорее всего, не будет. В такой ситуации санкций и международной изоляции они могут занимать только на внутреннем рынке. Но из-за высокой инфляции ставки там настолько высоки, что им приходится платить столько за обслуживание этого долга, и такие заимствования теряют смысл", - отметил российский экономист.

Он подчеркнул, что согласно данным за первые пять месяцев этого года, Минфин России фактически вышел в ноль. По словам эксперта, в РФ привлекли несколько триллионов рублей через размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), но примерно столько же заплатили в виде процентных выплат.

"Другими словами, чистое (нетто) привлечение капитала - нулевое. Потому что при таких высоких ставках большая часть денег уходит на обслуживание долга. Это, кстати говоря, очень важный момент: из-за инфляции и высоких процентных ставок рост расходов на обслуживание госдолга и выплату процентов, например, по льготной ипотеке или субсидированным кредитам предприятий, является одной из причин (кроме военных расходов) роста дефицита бюджета. Потому что инфляция сильно тянет за собой как раз бюджетные выплаты процентов", - подытожил эксперт.

Смотрите видео интервью Владимира Милова Главреду о проблемах в экономике РФ:

Экономика России - последние новости

Ранее оппозиционный экономист Сергей Алексашенко в интервью Главреду отмечал, что Путин может финансировать войну еще много лет благодаря хитрому плану. Экс-замминистра финансов РФ описал план Кремля, благодаря которому Россия сможет финансировать войну еще не один год.

Также ранее сообщалось, что у РФ мало времени - экономист спрогнозировал, сколько еще враг сможет воевать. Россия не зря атакует Украину по максимуму, ведь Кремль накрывает страх, рассказал российский экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Напомним, экономист сделал прогноз об одержимости РФ оружием и новой войне. Липсиц прогнозирует, что РФ превратится в милитаризованное и отсталое государство, подобное Северной Корее.

Также сообщалось, что Кремль может заморозить вклады россиян - экономист сообщил о критической ситуации. Если кризис в экономике продолжится, РФ придется идти на крайние меры.

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О персоне: Владимир Милов

Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) — российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в сфере энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета.

С 1997 по 2002 год работал в правительстве РФ, включая должности в Федеральной энергетической комиссии и заместителя министра энергетики.

С 2008 по 2010 год — член политсовета движения "Солидарность". В 2010–2015 годах возглавлял партию "Демократический выбор".

В 2021 году уехал из России. После начала войны в феврале 2022 года осудил действия режима и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

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