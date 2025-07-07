Путин может финансировать войну еще много лет благодаря хитрому плану - Алексашенко

Экс-заместитель министра финансов РФ описал план Кремля, благодаря которому Россия сможет финансировать войну еще не один год.

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Путин может финансировать войну еще много лет благодаря хитрому плану/ коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 4 отдельная танковая бригада

Основные тезисы Алексашенко:

Россия тратит на войну не очень много, эта сумма для нее сносная

Путин получает деньги для финансирования войны, увеличив налоги в РФ

Россия таким образом точно сможет финансировать войну еще несколько лет

У страны-агрессора России не завершатся расходы на войну против Украины. Россия тратит на войну не очень много, для нее эта сумма сносная.

Такое мнение высказал бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-замминистра финансов, оппозиционный экономист Сергей Алексашенко в интервью Главреду. Он отметил, что увеличение военных расходов в РФ составило 3 с небольшим процента ВВП. И из этой суммы практически половина идет как выплаты людям - тем, кто воюет против Украины, или их семьям.

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"С точки зрения макроэкономики и бюджетной политики сейчас прозвучит абсолютно циничная вещь - бюджету все равно: платить деньги тем, кто убивает, или платить деньги пенсионерам", - сказал Алексашенко.

Он отметил, что бюджет в целом собирает налоги с экономики и раздает их людям.

"То есть с позиции экономики это выглядит именно так - мы просто выбираем, кому эти деньги достаются. Соответственно, на боеприпасы, на все остальное - идет, ну, может, чуть больше чем полтора процента ВВП. А дальше мы смотрим, за счет чего Путин получает эти деньги. А он получает их за счет того, что три года подряд повышали налоги: в среднем налоговая нагрузка увеличивалась примерно на 0,5% ВВП в год", - сказал российский оппозиционный экономист.

Алексашенко обратил внимание, что в РФ произошло сокращение расходов на гражданские сектора. Например, в этом году благодаря пенсионному законодательству, принятому еще в 2018 году, в России не появится ни одного нового пенсионера по возрасту.

"Поэтому, как говорится, "с миру по нитке - нищему рубашка". И, собственно говоря, финансирование военных расходов Путин обеспечивает за счет повышения налогов, сокращения гражданских расходов и аккуратного использования резервов из Фонда национального благосостояния. Может ли он финансировать войну еще год, два, три, четыре? В моем понимании - может. Если он не будет увеличивать интенсивность войны, что потребовало бы роста расходов, то для российской экономики это, скорее всего, сносно. Боливар вынесет Путина и войну", - подытожил экономист.

Смотрите видео интервью Сергея Алексашенко Главреду о состоянии экономики РФ:

Когда может завершиться война РФ против Украины - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Путин хочет не территорий - в WSJ назвали новую главную цель Путина в войне. Главной целью России по состоянию на сейчас может быть не захват территории Украины.

Также ранее сообщалось, что Украина может победить в войне с РФ - в Foreign Affairs назвали способы. Победа Украины в войне до сих пор остается достижимой, но это возможно, только если западные страны изменят свой подход.

Напомним, военный назвал реальные перспективы окончания войны. Россия наращивает производство дронов и ракет для усиления наступательных возможностей в войне против Украины.

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О персоне: Сергей Алексашенко Сергей Алексашенко — российский оппозиционный экономист. Бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов РФ. Кандидат экономических наук. С 2013 года живет в США. Выступает с резкой критикой российской власти, особенно после 2014 года. Один из соучредителей Фонда Бориса Немцова и член Антивоенного комитета России. В ноябре 2023 года внесен российскими властями в список "иноагентов". Проводит разборы состояния российской экономики в контексте войны в Украине и санкций.

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