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"Путин хочет не территорий": в WSJ назвали новую главную цель Путина в войне

Алёна Воронина
5 июля 2025, 10:32
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Главной целью России по состоянию на сейчас может быть не захват территории Украины.
Путин, Шахед
В WSJ назвали новую главную цель Путина в войне/ коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Основные тезисы материала WSJ:

  • Главной целью РФ сейчас может быть не захват территории Украины
  • Сейчас Путин хочет перемолоть войска и технику Украины и подорвать поддержку со стороны гражданских

Российский диктатор Владимир Путин усиливает наступление в Украине, тогда как президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отступает.

РФ усиливает наступление и бомбардировки городов по всей Украине, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик. В то же время то, что США решили приостановить поставки некоторого оружия Украине, дает Путину значительный стимул "для его усилий по ослаблению западной поддержки", пишет The Wall Street Journal.

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Путин во время разговора с Трампом в четверг, 3 июля, дал американскому лидеру понять, что не собирается прислушиваться к его призывам прекратить войну, а также подтвердил, что его цели не изменились. РФ через несколько часов после этого разговора массированно атаковала Киев дронами, в результате чего один человек погиб и 26 были ранены.

"Стратегия Путина направлена на то, чтобы сломать способность и волю Украины вести войну, усиливая давление на ее военное и гражданское население, тогда как самый могущественный сторонник страны отходит на второй план", - говорится в материале.

В издании отметили, что из-за последних событий Путин еще больше убедился в том, что Россия "может пересидеть Украину и ее сторонников в войне на истощение".

"Но завоевание территории может быть не самой важной целью для России на этом этапе войны. Вместо этого, как говорят некоторые аналитики, Путин хочет перемолоть войска и технику своего меньшего соседа и подорвать поддержку со стороны гражданского населения, а также на Западе", - предполагают авторы материала.

Война в Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 5 июля в РФ прогремели взрывы - вспыхнули пожары на заводе и двух аэродромах. В частности, был атакован российский завод, изготавливающий для армии оккупантов антенны "Комета", которые защищают дроны от украинских средств РЭБ.

Позже стало известно, что ВСУ ударили по аэродрому РФ, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. В Генштабе подтвердили удар по аэродрому "Борисоглебск" в стране-агрессоре России.

Напомним, Украине нужно оружие, чтобы двигаться вперед - в НАТО обратились к Трампу. Генсек НАТО сказал, что имеет решающее значение для коллективной обороны.

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Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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