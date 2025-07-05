"Путин хочет не территорий": в WSJ назвали новую главную цель Путина в войне

Основные тезисы материала WSJ:
- Главной целью РФ сейчас может быть не захват территории Украины
- Сейчас Путин хочет перемолоть войска и технику Украины и подорвать поддержку со стороны гражданских
Российский диктатор Владимир Путин усиливает наступление в Украине, тогда как президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отступает.
РФ усиливает наступление и бомбардировки городов по всей Украине, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик. В то же время то, что США решили приостановить поставки некоторого оружия Украине, дает Путину значительный стимул "для его усилий по ослаблению западной поддержки", пишет The Wall Street Journal.
Путин во время разговора с Трампом в четверг, 3 июля, дал американскому лидеру понять, что не собирается прислушиваться к его призывам прекратить войну, а также подтвердил, что его цели не изменились. РФ через несколько часов после этого разговора массированно атаковала Киев дронами, в результате чего один человек погиб и 26 были ранены.
"Стратегия Путина направлена на то, чтобы сломать способность и волю Украины вести войну, усиливая давление на ее военное и гражданское население, тогда как самый могущественный сторонник страны отходит на второй план", - говорится в материале.
В издании отметили, что из-за последних событий Путин еще больше убедился в том, что Россия "может пересидеть Украину и ее сторонников в войне на истощение".
"Но завоевание территории может быть не самой важной целью для России на этом этапе войны. Вместо этого, как говорят некоторые аналитики, Путин хочет перемолоть войска и технику своего меньшего соседа и подорвать поддержку со стороны гражданского населения, а также на Западе", - предполагают авторы материала.
Война в Украине - последние новости
Напомним, в ночь на 5 июля в РФ прогремели взрывы - вспыхнули пожары на заводе и двух аэродромах. В частности, был атакован российский завод, изготавливающий для армии оккупантов антенны "Комета", которые защищают дроны от украинских средств РЭБ.
Позже стало известно, что ВСУ ударили по аэродрому РФ, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. В Генштабе подтвердили удар по аэродрому "Борисоглебск" в стране-агрессоре России.
Напомним, Украине нужно оружие, чтобы двигаться вперед - в НАТО обратились к Трампу. Генсек НАТО сказал, что имеет решающее значение для коллективной обороны.
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Об источнике: The Wall Street Journal
The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.
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