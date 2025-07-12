'Никаких иллюзий': экономист сделал прогноз об одержимости РФ оружием и новой войне

Липсиц прогнозирует, что РФ превратится в милитаризованное и отсталое государство, подобное Северной Корее.

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Кремль никогда не остановит производство оружия / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Ключевые тезисы Липсица:

Россия не прекратит военное производство даже после прекращения войны

Мир с РФ невозможен, как и в случае "вечного противостояния" Израиля и Палестины

Россия - страна без экономического будущего

Даже если Путин остановит боевые действия, военное производство в России не прекратится. РФ в любом случае продолжит производить оружие, пополнять арсеналы и готовиться к новой войне. Об этом в интервью Главреду рассказал российский экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц.

"Никто моментально военную промышленность не остановит, прекращать производство оружия никто не намерен. Они будут продолжать готовиться к войне, и никаких иллюзий по этому поводу питать не надо", - отметил он. видео дня

Экономист провел аналогию с конфликтом между Израилем и Палестиной - это, по его мнению, противостояние "вечных врагов", в котором мир невозможен. Украина, убежден Липсиц, должна быть готова к постоянной военной угрозе, поэтому должна сохранять техническое преимущество, быть хорошо вооруженной и способной наносить России чувствительные удары, чтобы сдерживать ее агрессию.

Эксперт подчеркнул, что Россия - это страна без перспектив экономического роста. Война уже разрушила ее экономику, а главный источник обогащения - нефтегазовые доходы - больше не вернется на уровень начала 2000-х.

"Да, это слово "никогда" звучит страшно. Мне часто говорят - "никогда не говори никогда". Но есть расчеты, есть анализ мирового энергетического рынка. И он показывает: Россия уже никогда не будет иметь такого изобилия нефтедолларов, как это было в первые десятилетия XXI века. А без этого она ничего не может. Денег у РФ нет, научно-технический потенциал сокращается, численность населения падает. Это факторы, которые исправить невозможно", - пояснил Липсиц.

Российский экономист прогнозирует, что Россия превратится во все более примитивную, отсталую, малоэффективную экономику, подобную Северной Корее.

"А в Северной Корее, заметьте, оружие производят. Люди там живут порой впроголодь, но оружие - есть. Вот это - Россия будущего", - добавил он.

Смотрите видео интервью Игоря Липсица Главреду о проблемах в российской экономике:

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Как сообщал Главред, российский экономист Игорь Липсиц рассказал, что россияне не умеют объединяться и отстаивать свои права, поэтому власть Путина может сохраняться еще долго, несмотря на экономическую катастрофу. Он сравнил РФ с Северной Кореей, где народ десятилетиями живет в нищете, но не оказывает сопротивления.

Также российский угольный сектор оказался в глубоком кризисе из-за санкций, высоких кредитов, падения мировых цен и сокращения спроса со стороны Китая. В 2024 году только половина предприятий остались прибыльными.

Кроме этого, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что переворот в РФ возможен, если Путин начнет тормозить войну. Силовики поддерживают продолжение боевых действий, потому что боятся трибунала. Зато экономический блок России может стремиться к прекращению войны.

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О персоне: Игорь Липсиц Игорь Владимирович Липсиц (род. 18 марта 1950) - российский ученый, доктор экономических наук. Является одним из основателей Высшей школы экономики, сообщает Википедия. На сегодня является один из самых авторитетных специалистов в области маркетинга и ценообразования в России. Ведет канал на YouTube с лекциями по экономике и маркетингу.

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