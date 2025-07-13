Кремль может заморозить вклады россиян: экономист сообщил о критической ситуации

Что сказал Липсиц:
- В РФ могут заморозить вклады россиян
- Подобную схему иммобилизации средств вводили еще в 2022 году
Состояние российской экономики на четвертый год ведения полномасштабной войны в Украине желает лучшего. Ситуация настолько критическая, что власти страны-агрессора России могут залезть во вклады граждан.
Об этом в интервью Главреду рассказал российский экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц. По его словам, такие механизмы уже отрабатываются для иммобилизации средств.
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"То есть эти деньги будут приморожены - они не будут конфискованы, но будет создан режим, при котором вы не очень сможете ими распоряжаться", - пояснил он.
Экономист отметил, что в 2022 году в России уже прибегали к подобной схеме и замораживали валютные вклады граждан. Тогда установили предельную сумму, которой можно свободно распоряжаться, а все выше лимита блокировалось. То же самое сделают и с рублем, если война и кризис продолжатся.
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Напомним, во время Петербургского международного экономического форума министр экономики РФ заявил, что страна-агрессорка находится на пороге экономического спада.
Ранее, как писал Главред, бывший замглавы Центробанка России Сергей Алексашенко заявил, что у страны-агрессора России не завершатся расходы на войну против Украины. Россия тратит на войну не очень много, для нее эта сумма сносная.
Накануне сообщалось, что Россия - это страна без перспектив экономического роста. Война уже разрушила ее экономику, а главный источник обогащения - нефтегазовые доходы - больше не вернется на уровень начала 2000-х.
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О персоне: Игорь Липсиц
Игорь Владимирович Липсиц (род. 18 марта 1950) - российский ученый, доктор экономических наук. Является одним из основателей Высшей школы экономики, сообщает Википедия.
На сегодня является один из самых авторитетных специалистов в области маркетинга и ценообразования в России. Ведет канал на YouTube с лекциями по экономике и маркетингу.
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