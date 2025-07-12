Погибла молодая аптекарша и работник горсовета: детали о жертвах в Черновцах

Главное:
- В результате удара РФ по Черновцам погибли двое гражданских
- Жертвой стал 43-летний работник Снятинского горсовета и 26-летняя заведующая аптекой
- Пострадали по меньшей мере 26 человек, 7 из них находятся в больницах
В ночь на 12 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Черновцам, что привело к жертвам среди мирного населения. В результате обстрела погибли два человека и пострадали по меньшей мере 26 человек. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.
По официальным данным, в результате атаки погиб работник Снятинского городского совета Ивано-Франковской области 43-летний Святослав Лазаренко. Мужчина как раз проезжал по главной улице города во время атаки.
Запаранюк рассказал, что еще одной жертвой российской атака стала 26-летняя Диана Кравченко. Она была заведующей аптеки в Черновцах.
"Это девушка молодая, которая находилась в доме во время ракетной атаки. И 43-летний мужчина, который проезжал по нашей главной улице и был смертельно ранен обломком после падения части ракет", - сказал председатель Черновицкой ОВА.
Запаранюк выразил искренние соболезнования семьям погибших и сообщил новые подробности о пострадавших. По его словам, 26 человек получили ранения, из них семеро находятся в больницах. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, четверо уже прооперированы.
Ракетная атака оставила значительные разрушения в гражданской инфраструктуре города. Власти продолжают ликвидировать последствия удара, а соответствующие службы работают на местах падения обломков для документирования преступления и помощи жителям.
Российская атака в ночь на 12 июля - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 12 июля Россия нанесла массированный удар ракетами, дронами и авиабомбами по городам Украины. Во Львове, Луцке, Харькове, Киеве и Черновцах есть разрушения и пожары.
В результате вражеской атаки на Черновцы погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Еще четверо получили тяжелые ранения, одна женщина - в критическом состоянии. Повреждены жилые дома, магазины, админздания и авто.
Несмотря на это, Минобороны РФ заявляет о якобы поражении объектов ВПК и военных целей. На самом же деле были разрушены жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.
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Об источнике: Руслан Запаранюк
Запаранюк Руслан Васильевич (род. 19 августа 1974, село Нижние Становцы Вижницкого района Черновицкой области} - украинский политик, председатель Черновицкой областной государственной администрации (с 11 июля 2022 года), сообщает Википедия.
Работал на различных должностях в финансовом секторе Черновицкой области. С июля 2014 года до июля 2022 года - начальник филиала Черновицкого областного управления АО "Государственный сберегательный банк Украины".
Основатель общественной организации "Буковинский оберег", работавшей в сфере права. В 2020 году баллотировался в Черновицкий областной совет от партии "Единая Альтернатива".
С 11 июля 2022 года - председатель Черновицкой областной государственной администрации.
В апреле 2023 года возглавил областную ячейку партии "Слуга народа".
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